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"Только 30 стран НАТО могут принимать это решение, и у России нет никакого права вето в этом вопросе", - сказал Столтенберг в ответ.

Украина не намерена воевать и нацелена на дипломатическое решение конфликта в Донбассе. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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"Украина не хочет войны, мы не планируем никаких наступательных действий", - заверил он.

Кулеба добавил, что Украина привержена решать ситуацию в Донбассе дипломатическим путем, но не будет терять бдительности в случае, если "начнется виток насилия". "Украина предана дипломатическим и политическим средствам решения этого конфликта", - утверждает он.

Министр также поблагодарил Столтенберга и членов НАТО за то, что они согласились во вторник провести "чрезвычайное заседание комиссии Украина - НАТО, чтобы поговорить о скоплении российских войск на границе с Украиной".

Украина уверена, что в будущем станет частью НАТО, и считает, что для членства не нужно дополнительных критериев на фоне отношений с Россией, заявил Кулеба.

"Мы убеждены, что НАТО сдержит свое обещание, и для нас членство в НАТО - это вопрос времени. И нет никаких других критериев, которым нужно соответствовать в том, что касается отношений с Россией", - уверен Кулеба.

По его словам, уже сейчас, на фоне ситуации в Донбассе, Киеву и альянсу нужно интенсифицировать сотрудничество с учетом полученного ранее Украиной статуса партнера с расширенными возможностями НАТО.

"Текущая эскалация со стороны Российской Федерации в восточной части [Украины] показывает, что НАТО и Украине нужно исследовать возможности, которые предоставляются партнерством с расширенными возможностями НАТО, и нужно интенсифицировать наши усилия, чтобы партнерство наполнилось новыми действиями", - предложил министр.

Кроме того, Кулеба в ходе пресс-конференции заявил, что Киев рассчитывает на новые меры, "которые сдерживали бы Россию".

"Это может быть новый раунд санкций, который поднял бы цену российской агрессии для России, это может быть прямая поддержка и укрепление украинской обороноспособности", - предложил он.

Помощь со вступлением Украине в НАТО должен оказать американский лидер Джо Байден , заявил украинский президент Владимир Зеленский , 12 апреля передает телеканал CNN.

Глава государства признал, что США являются «хорошими друзьями» Украины. Однако, по его мнению, американский президент «должен делать больше» для того, чтобы противостоять России и закончить войну в Донбассе.

Зеленский считает, что США должны «не словами, а делом» продемонстрировать свое желание видеть Украину в составе НАТО. Кроме помощи с Североатлантическим альянсом, украинский президент призвал Вашингтон увеличить объем финансирования и поставки вооружения для Киева.

После прихода к власти 46-го президента США Джо Байдена и обещаний его администрации не оставить Украину в одиночестве «перед лицом российской агрессии» в Киеве поднимают ставки и стремятся вовлечь НАТО в конфликт в Донбассе, заявил сенатор Алексей Пушков

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«В Киеве поднимают ставки вокруг Донбасса после прихода Байдена к власти и обещаний его администрации не оставить Украину в одиночестве «перед лицом российской агрессии». В Киеве хотят так иначе вовлечь западный альянс в конфронтацию на Донбассе», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

Таким образом сенатор прокомментировал слова главы ДНР Дениса Пушилина о готовности Украины к полномасштабным боевым действиям в Донбассе.

«За последние несколько лет сейчас наиболее горячий период. Именно сейчас стянуто такое количество техники к линии соприкосновения с украинской стороны – и это не только наши данные, но и отчеты ОБСЕ об этом говорят. Также стянуто достаточно большое количество личного состава. Такого не было очень-очень давно. По сути, сейчас ситуация говорит о том, что Украина готова к эскалации, полномасштабным боевым действиям», – заметил Пушилин.

Накануне Пушков заметил, что НАТО не вернет Украине Донбасс. В четверг генерал-майор СБУ Василий Вовк предупредил, что вмешательство НАТО в ситуацию на востоке Украины может привести к потере Киевом контроля над несколькими областями страны.

Между тем в среду в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.

В Киеве назвали недостаточным подход НАТО к Украине, пишет «Европейская правда».

Североатлантический альянс должен начать консультации о предоставлении стране плана действий по членству (ПДЧ), заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина . По ее словам, нынешний подход организации к Украине основан на более глубокой интеграции в обмен на реформы, он является недостаточным и игнорирует силу притяжения Кремля.

Стефанишина назвала евроатлантическую интеграцию единственным способом для Украины достичь успеха как государство, «которое может защитить своих граждан и свою территорию».

«Если НАТО не хочет поступиться своей игрой на шахматной доске России, альянс должен действовать. Москва же не пропустит своей очереди», — заявила вице-премьер.

В случае обострения вооружённого конфликта на Украине Киеву будет необходима практическая поддержка со стороны. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

В эфире телеканала ICTV глава украинского МИД сообщил, что в том случае, если на востоке страны произойдёт вооружённое обострение, выражения обеспокоенности со стороны других государств может оказаться недостаточно. В этой связи дипломат рассчитывает на практическую поддержку Запада.

Мы все должны понимать, что может настать фаза, когда выражения обеспокоенности будет недостаточно. Сейчас надо говорить о том, какой на практике может быть поддержка Украины в случае масштабного вооружённого обострения, — заявил Дмитрий Кулеба.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телекомпании CNN заявил, что Россия в ближайшее время может ввести войска в Донбасс, но Киев готов дать отпор «российскому вторжению» в случае эскалации конфликта. Об этом писал NEWS.ru.

Обеспокоенность по этому поводу выразили многие страны Запада. США, Великобритания, Канада, Польша и Литва провели встречи по Украине, на которых обсудили рост российской военной активности.

США и НАТО увеличивают военную мощь Киева, сознательно превращая Украину в «пороховую бочку». Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков во вторник, 13 апреля.

По его словам, на Украину продолжают идти поставки со стороны НАТО и США. Наращивание подобной помощи превращает Украину в «пороховую бочку».