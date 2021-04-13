"Я знаю, что простые жители Украины не хотят войны и нового кровопролития так же, как и жители республик Донбасса <...> Избираясь, Зеленский так много говорил о народовластии, о важности мнения народа. Говорил, что самые важные решения должны приниматься от имени народа, вот я и предлагаю президенту Украины Владимиру Зеленскому провести на подконтрольной ему части Украины референдум и спросить у простого народа: хотят ли они войны и нового кровопролития в Донбассе или их выбор - это мирное разрешение конфликта? Уверен, что выбор будет сделан в пользу мира!" - цитирует заявление главы республики агентство Луганскинформцентр.

Пасечник подчеркнул, что республики Донбасса по-прежнему нацелены на разрешение конфликта мирным путем и неизменно придерживаются минских соглашений, в то время как украинское "миротворчество" является "сплошной имитацией". "Хочу заявить, что мы, республики Донбасса, не хотим войны и все эти годы предпринимали немало шагов для достижения мира! Но в случае начала полномасштабных боевых действий со стороны Украины мы готовы дать достойный отпор", - добавил он.

Конфликт в Донбассе

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича на востоке страны, где преобладает русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе.

В феврале 2015 года в Минске был подписан план мирного урегулирования, получивший название комплекс мер по выполнению минских соглашений, который объединил в единое целое и уточнил все прежние договоренности, достигнутые сторонами на минской площадке с сентября 2014 года.

В качестве первых шагов этот документ предполагает прекращение огня и отвод вооружений от линии соприкосновения сторон в зоне конфликта. Затем должны последовать амнистия всех участников событий в Донбассе, обмен пленными по формуле "всех на всех", возобновление экономических связей. Но главное - это проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, и проведение там новых выборов.