Обзор иноСМИ: CNN рассказал о поездке Зеленского в окопы

В Польше пообещали продвигать Украину в ЕС и НАТО

Польский профессор Рышард Легутко заявил, что польско-украинские отношения немного улучшились после выборов на Украине , и призвал Польшу активнее поддерживать страну. Об этом сообщает Polskie Radio.

«Понятно, что украинцы ищут для себя международных гарантий и поддержки. Польша здесь очевидный союзник или даже - в более широком смысле - это позволяет нам представлять и выражать интересы безопасности Украины в международных структурах: будь то ЕС или НАТО», - подчеркнул Легутко.

Американский корреспондент пробежался по передовой с Зеленским

Телеканал CNN рассказал о поездке президента Украины Владимира Зеленского в окопы. «Этот район под Мариуполем - опасное место для президента страны, но это не останавливает Зеленского, который предоставил CNN беспрецедентный доступ к своей поездке и настоял на посещении самых передовых позиций», - отмечает канал.

Зеленский рассказал CNN, что от обычной, безопасной поездки на военную базу не было бы такого эффекта: - «ребята на фронте решили бы, что он забыл о них». По мнению президента, своей поездкой он выражает им политическую поддержку. «Зеленскому, закованному в камуфляжный бронежилет и шлем, пришлось мчаться по открытой местности вместе со своей президентской охраной, чтобы добраться до укрытия», - рассказал канал.

Новые злоключения гигантского контейнеровоза

Контейнеровозу Ever Given запретили покидать Суэцкий канал до тех пор, пока его владельцы не выплатят один миллиард долларов в качестве компенсации за хаос, который он спровоцировал. Об этом сообщает Business Insider.

Сумма в миллиард долларов должна покрыть расходы на оборудование и механизмы, которые использовались для расчистки пути, а также компенсировать повреждение канала в результате дноуглубительных работ и возместить потери, вызванные его блокировкой. Часть суммы пойдет на выплаты команде из 800 человек, работавшей над освобождением корабля.

Украина и «ракетно-космический пиар»

В День космонавтики автор «Цензор.НЕТ» Александр Турчинов опубликовал материал о состоянии украинской ракетно-космической отрасли. «Нас ждут официальные поздравления с перечислением перечня «больших достижений». Но для бравады оснований сегодня нет», - заявил он.

Турчинов рассказал, что «имел честь быть причастным к разработке ракетных технологий для оборонной сферы».

«В кратчайшие сроки, в невероятно сложных условиях при минимальном финансирования украинские специалисты смогли создать ракетные комплексы, которые превосходят российские аналоги», - заявил он.

Финансирование ракетной программы в последние два года происходит только под давлением общественности, подчеркнул автор. По его мнению, власти Украины сейчас больше занимаются пиаром - вроде запуска разрекламированного спутника.

«Это даже не вчерашние, а позавчерашние технологии зондирования с разрешением восемь метров, которые уже никому не нужны», - подчеркнул автор.

Иранские шпионы пытаются соблазнить израильтян красотками

Израильские разведывательные агентства «Моссад» и «Шин-Бет» разоблачили схему, с помощью которой иранские шпионы пытаются заманить израильских мужчин в ловушку и похитить их. Как сообщает Fox News, иранская разведка связалась с десятками израильтян через фальшивые аккаунты в Instagram, приглашая их на встречи с женщинами по всему миру.