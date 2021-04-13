Человечество останется без бананов

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Заболевание Tropical Race 4 (TR4) известно более четверти века, когда его обнаружили на Тайване. В 2019 году инфекцию впервые выявили в Южной Америке, которая является основным поставщиков бананов на мировой рынок. Болезнь поражает, в основном, сорт Cavendish, который занимает 95% мировой торговли бананами.

Эксперты отмечают, что TR4 не поддается действию химикатов. Зараженные почвы могут выйти из оборота на 30-40 лет. При этом для распространения заболевания достаточно лишь "частицы почвы на подошве фермера", отмечает Die Welt.

Издание отмечает, что подобные заболевания уже были в истории мировой торговли. В 1960-х годах на мировых рынках доминировал не Cavendish, а сорт под названием Gros Michel. Сейчас этого сорта практически нет, поскольку его вытеснил TR1, который немецкие журналисты называют "близким родственником" TR4.