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В Токио утверждают, что уровень трития в воде с "Фукусима-1" будет в 40 раз ниже нормы

ТАСС
6 часов назад
Содержание трития в воде, которую предполагается через два года начать сбрасывать в океан из цистерн на территории АЭС "Фукусима-1", будет в 40 раз ниже безопасного уровня, установленного действующими в Японии нормами. Об этом сообщили во вторник ТАСС в министерстве экономики, торговли и промышленности страны, ведающем проблемами атомных станций.
В Токио утверждают, что уровень трития в воде с "Фукусима-1" будет в 40 раз ниже нормы
Фото: © EPA-EFE/JIJI PRESS JAPAN© EPA-EFE/JIJI PRESS JAPAN
"В отличие от других радиоактивных веществ, от трития воду крайне трудно очистить целиком, однако его содержание можно заметно уменьшить, - сказал сотрудник ведомства. - Согласно международным нормам, безопасным считается такой уровень присутствия трития, при котором радиоактивность воды составляет 60 тыс. беккерелей на литр. Такую воду можно спокойно пить без ущерба для здоровья. Однако решено, что содержание трития в воде, которую предполагается сбросить в океан с "Фукусима-1", будет не более 1,5 тыс. беккерелей на литр. Это в 40 раз ниже международной нормы".
Чиновник ответил, что вода с низким содержанием трития регулярно сбрасывается в океан с атомных объектов в других странах, в частности, в Китае и Южной Корее. По данным министерства, только одна АЭС "Вольсон" в Южной Корее за шесть-семь лет сливает в океан примерно столько же трития, сколько в целом находится сейчас в баках на территории станции "Фукусима-1". Какого-либо заметного воздействия на окружающую среду такие сбросы не оказывают, утверждают в ведомстве.
Правительство Японии во вторник официально разрешило слить в океан значительный массив воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ. Процесс подготовки к сбросу займет примерно два года. За это время предполагается подготовить и проверить дополнительное оборудование, провести соответствующие работы.
Сейчас в стальных баках на территории АЭС "Фукусима-1" скопилось более 1,25 млн тонн воды, очищенной, как сообщается, от большинства опасных радиоактивных веществ. Однако она содержит в себе изотопы трития, который оттуда извлечь технически не удается.
В мире,Япония,
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