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Проецируемый на Бурдж-Халифа Портрет Гагарина сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
Портрет Юрия Гагарина спроецировали на фасад самого высокого здания в мире Бурдж-Халифа в Дубае к 60-летней годовщине первого полёта человека в космос. Видео опубликовано в telegram-канале «РИА Новости».
«Мы очень рады, что Космическое агентство ОАЭ поддержало инициативу российской стороны по освещению в такой красивой и оригинальной форме 60-летия со дня первого полёта человека в космос», — рассказал ТАСС генконсул России в Дубае Олег Фомин.
Представитель «Роскосмоса» в регионе Персидского залива Анатолий Красников поблагодарил арабских партнёров «за эту замечательную акцию». Красников отметил, что акция это яркий признак серьёзного настроя на двустороннее и взаимовыгодное сотрудничество.
Стоит отметить, что Бурдж-Халифа достигает высоты 828 м и является самым высоким и самым многоэтажным зданием мира.
В мире,Видео,Юрий Гагарин,Олег Фомин,Роскосмос,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Объединенные Арабские Эмираты,Дубай,
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