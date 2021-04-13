Проецируемый на Бурдж-Халифа Портрет Гагарина сняли на видео

Портрет Юрия Гагарина спроецировали на фасад самого высокого здания в мире Бурдж-Халифа в Дубае к 60-летней годовщине первого полёта человека в космос. Видео опубликовано в telegram-канале «РИА Новости».
«Мы очень рады, что Космическое агентствоОАЭ поддержало инициативу российской стороны по освещению в такой красивой и оригинальной форме 60-летия со дня первого полёта человека в космос», — рассказал ТАСС генконсул России в Дубае Олег Фомин.
Представитель «Роскосмоса» в регионе Персидского залива Анатолий Красников поблагодарил арабских партнёров «за эту замечательную акцию». Красников отметил, что акция это яркий признак серьёзного настроя на двустороннее и взаимовыгодное сотрудничество.
Стоит отметить, что Бурдж-Халифа достигает высоты 828 м и является самым высоким и самым многоэтажным зданием мира.