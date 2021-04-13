Проецируемый на Бурдж-Халифа Портрет Гагарина сняли на видео

Представитель «Роскосмоса» в регионе Персидского залива Анатолий Красников поблагодарил арабских партнёров «за эту замечательную акцию». Красников отметил, что акция это яркий признак серьёзного настроя на двустороннее и взаимовыгодное сотрудничество.