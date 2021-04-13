В ООН заявили, что не менее 3 080 человек находятся под арестом в Мьянме

ЖЕНЕВА, 13 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере 3 080 человек находятся в настоящее время под арестом в Мьянме , где 1 февраля военные объявили чрезвычайное положение. Об этом сообщило во вторник в Женеве Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

"Аресты продолжаются, - говорится в его пресс-релизе. - По меньшей мере 3 080 человек находятся в настоящее время под стражей. Поступили сообщения, согласно которым 23 человека были приговорены к смерти в ходе секретных судебных слушаний, включая четырех участников протестов и 19 других лиц, обвиненных в политических и уголовных правонарушениях".

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет "призвала страны принять немедленные, решительные и эффективные меры, чтобы побудить военное руководство Мьянмы прекратить кампанию репрессий и резни", отмечается в пресс-релизе. Она расценила произошедшие в стране в минувшие выходные столкновения как "скоординированное кровопролитие", обратив внимание на "сообщения об убийстве не менее 82 человек в Баго с пятницы на субботу". По мнению верховного комиссара, мьянманские военные "видимо, активизируют беспощадную политику насилия против народа". "Я опасаюсь, что ситуация в Мьянме развивается в направлении полномасштабного конфликта. Государства не должны позволить, чтобы повторились смертоносные ошибки, совершенные в прошлом в Сирии и других местах", - констатировала Бачелет. По ее мнению, в Мьянме сейчас можно услышать "эхо Сирии 2011 года", когда "против мирных протестов была применена чрезмерная сила".

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, включая президента и государственного советника. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются силами безопасности.