В ООН заявили, что не менее 3 080 человек находятся под арестом в Мьянме

Верховный комиссар ООН
по правам человека Мишель Бачелет
"призвала страны принять немедленные, решительные и эффективные меры, чтобы побудить военное руководство Мьянмы прекратить кампанию репрессий и резни", отмечается в пресс-релизе. Она расценила произошедшие в стране в минувшие выходные столкновения как "скоординированное кровопролитие", обратив внимание на "сообщения об убийстве не менее 82 человек в Баго с пятницы на субботу". По мнению верховного комиссара, мьянманские военные "видимо, активизируют беспощадную политику насилия против народа". "Я опасаюсь, что ситуация в Мьянме развивается в направлении полномасштабного конфликта. Государства не должны позволить, чтобы повторились смертоносные ошибки, совершенные в прошлом в Сирии и других местах", - констатировала Бачелет. По ее мнению, в Мьянме сейчас можно услышать "эхо Сирии 2011 года", когда "против мирных протестов была применена чрезмерная сила".