Иран обратился в МАГАТЭ в связи с диверсией в Натанзе

Соответствующее обращение направил иранский представитель при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси. Абади от имени Тегерана потребовал официально осудить диверсию в отношении ядерного объекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Иране рассматривают теракт в качестве основной версии аварии в распределительной электросети на объекте в Натанзе. В Тегеране не исключают версии причастности Израиля к случившемуся.