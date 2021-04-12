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Иран обратился в МАГАТЭ в связи с диверсией в Натанзе

ИА Regnum
7 часов назад
Осудить нападение на центр обогащения урана в иранском городе Натанз потребовали власти Ирана у МАГАТЭ, сообщает 12 апреля Jamaran.
Соответствующее обращение направил иранский представитель при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси. Абади от имени Тегерана потребовал официально осудить диверсию в отношении ядерного объекта.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Иране рассматривают теракт в качестве основной версии аварии в распределительной электросети на объекте в Натанзе. В Тегеране не исключают версии причастности Израиля к случившемуся.
В мире,МАГАТЭ,Иран, Исламская Республика,
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