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Из-за коронавируса в условиях крайней бедности оказались 120 миллионов человек

Газета.Ru
1 час назад
Коронавирус спровоцировал тяжелейший экономический кризис в мире. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, пишет ТАСС.
120 млн человек оказались из-за COVID в крайней бедности
Фото: ReutersReuters
«С начала пандемии год назад ни один аспект международного сотрудничества не сработал так, как должен был», — сказал он.
Гутерриш подчеркнул, что три миллиона человек скончались, 120 миллионов оказались в условиях крайней нищеты, 255 миллионов потеряли рабочие места.
Генсек ООН констатировал, что экономика находится на худшем уровне за последние 90 лет.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что заболеваемость коронавирусом по всему миру растет седьмую неделю подряд. Он также отметил, что показатели смертности увеличиваются четвертую неделю подряд.
В мире коронавирусом заразились 136 млн человек, умерли три млн пациентов.
В мире,Антониу Гутерриш,ВОЗ,ООН,ИТАР-ТАСС,
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