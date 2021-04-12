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Ключевая роль: Украина заявила права на Гагарина

Рамблер

Владимир Зеленский в своём поздравлении с Днём космонавтики заявил, что первый полёт человека в космос без Украины был бы невозможен.

РФ предостерегла Турцию от продажи оружия Украине

Отвечая на вопрос, беспокоят ли Россию сделки по продаже Анкарой оружия Киеву, Лавров заявил, что Москва рекомендует всем зарубежным партнерам, в том числе Турции, проанализировать ситуацию и предостерегает их от того, чтобы они подпитывали милитаристские настроения Киева.

ВМС США получат «убийц» российских «Калибров»

Корабли Военно-морских сил (ВМС) США получат лазерное оружие, способное «убивать» российские («Калибр») и китайские (YJ-18) крылатые ракеты

Два борта за сутки: На Украину прибыли самолёты ВВС США

Рамблер

В течение прошедших суток на территорию Украины прибыли по меньшей мере ещё два военно-транспортных самолёта ВВС США C-130J Hercules.

Зеленский запросил переговоры с Путиным

В ближайшее время Зеленский отправится в Париж для переговоров в связи с напряженной обстановкой в Донбассе.

Пятый ранг сложности: крупный пожар в Петербурге

В Петербурге в здании «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной произошел крупный пожар. Ему присвоен пятый ранг сложности.

Названы сроки возможного открытия Барселоны для россиян

Барселона может начать принимать российских туристов в конце лета или осенью.

Умерла актриса из "Бриллиантовой руки" Серафима Холина

kino-teatr.ru

Скончалась актриса Серафима Холина, наиболее известная как актриса дубляжа и исполнительница роли ведущей показа мод в фильме режиссера Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».

В Москве застрелили вора в законе Альберта Рыжего

Телеграм-канал 112

Убитым в фитнес-клубе московского ЖК «Алые паруса» оказался вор в законе Али Гейдаров, известный в криминальном мире как Алик Рыжий или Альберт Питерский.

Космонавт раскрыл версию гибели Гагарина