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"Самая жесткая": Меркель оценила третью волну пандемии в Германии

Елена Прошина
51 минуту назад
Борьба с третьей волной пандемии дается Германии сложнее, чем с предыдущими. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в понедельник с обращением к участникам Ганноверской промышленной выставки, которая проходит в онлайн-режиме из-за коронавируса.
Рамблер
"Актуальные числа по инфицированным все еще довольно высокие. Заполняемость отделений интенсивной терапии опять растет. Нужно сказать, что эта третья волна для нас, возможно, самая сложная", - сказала она. По ее словам, самые эффективные средства борьбы с коронавирусом - вакцинация и тесты.
Меркель напомнила, что выступает на открытии Ганноверской промышленной выставки в последний раз в качестве канцлера. Ранее неоднократно сообщалось, что на пятый срок свою кандидатуру она выставлять не будет. Следующие парламентские выборы, по итогам которых будет сформирован кабмин, пройдут 26 сентября.
Сейчас в ФРГ действует карантин, но не такой жесткий, как зимой. Открыты школы и детские сады, парикмахерские, косметические салоны, цветочные и книжные магазины. Прирост численности заразившихся сокращался в январе и феврале, но с марта показатели вновь начали увеличиваться по экспоненте. Эксперты объясняют это распространением более заразного штамма и полагают, что данный экспоненциальный рост продолжится еще некоторое время. Ограничительные меры действуют до 18 апреля, и почти наверняка их продлят.
Как минимум одну дозу вакцины от коронавируса в ФРГ получили около 15% населения - чуть более 13 млн человек. Полностью привиты 5 млн. С начала апреля прививки начали делать не только специалисты в государственных центрах, но и частные врачи, это должно ускорить процесс.

Число случаев коронавируса в Германии превысило 3 млн

Общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило три миллиона в Германии. Об этом 12 апреля свидетельствуют данные, опубликованные Институтом вирусологии имени Роберта Коха.
За прошедшие сутки было выявлено 13 245 новых случаев заражения коронавирусом. Всего же с начала пандемии COVID-19 в стране было инфицировано 3 011 513 жителей. От последствий заболевания COVID-19 за последние сутки скончалось 99 человек, общее число летальных исходов за всё время пандемии составляет 78 452.
На 100 тыс. жителей ФРГ в течение последней недели приходится 136,4 случаев заражения. В стране действуют ограничительные меры, они были продлены до 18 апреля в связи с возрастанием новых случаев заражения. Специалисты объясняют ухудшение эпидемиологической обстановки в Германии появлением нового, более заразного штамма заболевания.

В Германии выявили случаи тромбоза после вакцины AstraZeneca

Общее количество выявленных случаев тромбоза мозговых вен в Германии, предположительно связанного с вакциной от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca, достигло 42. Об этом сообщили 9 апреля в пресс-службе фармацевтического регулятора ФРГ (PEI).
В заявлении ведомства говорится, что большинство пациентов составляют женщины в возрасте от 20 до 63 лет. У 23 человек тромбоз сочетался со снижением количества тромбоцитов в крови. Восемь пациентов скончались.

Меркель отменила запись на прививку от коронавируса

Канцлер Германии Ангела Меркель отменила запись на прививку от коронавируса, ранее запланированную на воскресенье, 11 апреля. Об этом сообщает таблоид Bild.
Причиной этого стало заседание руководства «Христианско-демократического союза», правящей в ФРГ партии, на котором должна была присутствовать канцлер.
По данным издания, прививку Меркель должны были делать в медицинском центре, организованном на территории бывшего аэропорта Берлин-Темпельхоф. Использовать планировалось вакцину британско-шведской фирмы AstraZeneca.
Ранее сообщалось, что глава немецкого правительства отказалась вакцинироваться от коронавируса в особом порядке без очереди.
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