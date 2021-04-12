Борьба с третьей волной пандемии дается Германии сложнее, чем с предыдущими. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель , выступая в понедельник с обращением к участникам Ганноверской промышленной выставки, которая проходит в онлайн-режиме из-за коронавируса.

Рамблер

"Актуальные числа по инфицированным все еще довольно высокие. Заполняемость отделений интенсивной терапии опять растет. Нужно сказать, что эта третья волна для нас, возможно, самая сложная", - сказала она. По ее словам, самые эффективные средства борьбы с коронавирусом - вакцинация и тесты.

Меркель напомнила, что выступает на открытии Ганноверской промышленной выставки в последний раз в качестве канцлера. Ранее неоднократно сообщалось, что на пятый срок свою кандидатуру она выставлять не будет. Следующие парламентские выборы, по итогам которых будет сформирован кабмин, пройдут 26 сентября.

Сейчас в ФРГ действует карантин, но не такой жесткий, как зимой. Открыты школы и детские сады, парикмахерские, косметические салоны, цветочные и книжные магазины. Прирост численности заразившихся сокращался в январе и феврале, но с марта показатели вновь начали увеличиваться по экспоненте. Эксперты объясняют это распространением более заразного штамма и полагают, что данный экспоненциальный рост продолжится еще некоторое время. Ограничительные меры действуют до 18 апреля, и почти наверняка их продлят.

Как минимум одну дозу вакцины от коронавируса в ФРГ получили около 15% населения - чуть более 13 млн человек. Полностью привиты 5 млн. С начала апреля прививки начали делать не только специалисты в государственных центрах, но и частные врачи, это должно ускорить процесс.

Общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило три миллиона в Германии. Об этом 12 апреля свидетельствуют данные, опубликованные Институтом вирусологии имени Роберта Коха.

За прошедшие сутки было выявлено 13 245 новых случаев заражения коронавирусом. Всего же с начала пандемии COVID-19 в стране было инфицировано 3 011 513 жителей. От последствий заболевания COVID-19 за последние сутки скончалось 99 человек, общее число летальных исходов за всё время пандемии составляет 78 452.

На 100 тыс. жителей ФРГ в течение последней недели приходится 136,4 случаев заражения. В стране действуют ограничительные меры, они были продлены до 18 апреля в связи с возрастанием новых случаев заражения. Специалисты объясняют ухудшение эпидемиологической обстановки в Германии появлением нового, более заразного штамма заболевания.

Общее количество выявленных случаев тромбоза мозговых вен в Германии, предположительно связанного с вакциной от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca, достигло 42. Об этом сообщили 9 апреля в пресс-службе фармацевтического регулятора ФРГ (PEI).

В заявлении ведомства говорится, что большинство пациентов составляют женщины в возрасте от 20 до 63 лет. У 23 человек тромбоз сочетался со снижением количества тромбоцитов в крови. Восемь пациентов скончались.

Канцлер Германии Ангела Меркель отменила запись на прививку от коронавируса, ранее запланированную на воскресенье, 11 апреля. Об этом сообщает таблоид Bild.

Причиной этого стало заседание руководства «Христианско-демократического союза», правящей в ФРГ партии, на котором должна была присутствовать канцлер.

По данным издания, прививку Меркель должны были делать в медицинском центре, организованном на территории бывшего аэропорта Берлин-Темпельхоф. Использовать планировалось вакцину британско-шведской фирмы AstraZeneca.