Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл Парк военных трофеев и показал обломки предположительно найденных на территории страны ракет от оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» российского производства. Об этом сообщает Telegram-канал «Кавказское бюро».

Рамблер

«Откуда эти ракеты взялись у армянской армии? Этих ракет у них не должно было быть», — сказал Алиев.

Он добавил, что Азербайджан ждет ответа на вопрос, каким образом ракеты оказались у Армении

В Парке военных трофеев выставлено более 300 экспонатов, в том числе до 150 единиц тяжелой техники, танков, боевых машин, артиллерийских установок, зенитно-ракетных комплексов, стрелковое оружие и военный транспорт. Все экспонаты связаны с последним военным конфликтом в Нагорном Карабахе.

По сообщению Азербайджана, в начале апреля в зоне карабахского конфликта осени 2020 года были найдены обломки ракет оперативно-тактических комплексов «Искандер» российского производства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал эту информацию, подчеркнув, что Кремль по-прежнему не может её подтвердить или опровергнуть.

"По ракете ничего не могу сказать, не обладаю такой информацией", — сказал представитель Кремля журналистам.

Стоит отметить, что ранее Пескову уже задавали аналогичный вопрос. Он тогда пояснил, что не в курсе, было ли об этом доложено президенту Владимиру Путину и располагали ли какими-либо данными российские военные. Вместе с тем он напомнил, что в ходе карабахского конфликта «Искандеры» не применялись, и это было доказано.

Азербайджанское агентство по разминированию территорий (ANAMA) в пятницу, 2 апреля, представило в Баку найденные в Нагорном Карабахе обломки ракет «Искандер». Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам представителя агентства, обломки двух ракет были найдены в городе Шуша 15 марта текущего года при очистке специалистами территорий от мин.

Она уточнила, что в настоящее время ведется уточнение модификации ракет.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неработоспособности российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер». Он рассказал об этом во вторник, 23 февраля, в интервью изданию 1in.am.

Так Пашинян ответил бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну , который заявил, что применил бы «Искандеры» уже на четвертый день войны в Нагорном Карабахе. Также Саргсян поинтересовался, почему этими комплексами не были поражены нефтегазовые объекты Азербайджана.

В свою очередь премьер-министр сказал, что российские ракеты «не пригодны для использования» и взрываются не полностью.

«Пусть (Саргсян — прим. «Ленты.ру») задаст вопрос, почему ракета "Искандера" не взорвалась? Или почему взорвалась на 10 процентов, например?» — сказал Пашинян.

В январе «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России , сообщили, что для наведения оперативно-тактических комплексов (ОТРК) «Искандер-М» будут использоваться разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в частности, «Форпост».

Ни один из ракетных комплексов "Искандер" во время конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны России.

"По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся", - отметили в военном ведомстве.

Как подчеркнули в Минобороны России, весь боезапас ракет находится на складах Вооруженных сил Армении.

В военном ведомстве отметили, что "с недоумением и удивлением" ознакомились с заявлением Пашиняна о том, что "используемые в Нагорном Карабахе Вооруженными силами Армении ракеты комплексов "Искандер" "не взорвались или взорвались лишь на 10%".

"Судя по всему, премьер-министра Республики Армении господина Никола Пашиняна ввели в заблуждение, вследствие чего он использовал неточную информацию", - подчеркнули в министерстве.

В Минобороны напомнили, что оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720-Э ("Искандер-Э") испытывался и многократно успешно применялся в боевых условиях в Сирии против международных террористических группировок.