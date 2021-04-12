Президент Азербайджана Ильхам Алиев
открыл Парк военных трофеев и показал обломки предположительно найденных на территории страны ракет от оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» российского производства. Об этом сообщает Telegram-канал «Кавказское бюро».
«Откуда эти ракеты взялись у армянской армии? Этих ракет у них не должно было быть», — сказал Алиев.
Он добавил, что Азербайджан ждет ответа на вопрос, каким образом ракеты оказались у Армении
.
В Парке военных трофеев выставлено более 300 экспонатов, в том числе до 150 единиц тяжелой техники, танков, боевых машин, артиллерийских установок, зенитно-ракетных комплексов, стрелковое оружие и военный транспорт. Все экспонаты связаны с последним военным конфликтом в Нагорном Карабахе.
По сообщению Азербайджана, в начале апреля в зоне карабахского конфликта осени 2020 года были найдены обломки ракет оперативно-тактических комплексов «Искандер» российского производства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
прокомментировал эту информацию, подчеркнув, что Кремль по-прежнему не может её подтвердить или опровергнуть.
"По ракете ничего не могу сказать, не обладаю такой информацией", — сказал представитель Кремля журналистам.
Стоит отметить, что ранее Пескову уже задавали аналогичный вопрос. Он тогда пояснил, что не в курсе, было ли об этом доложено президенту Владимиру Путину
и располагали ли какими-либо данными российские военные. Вместе с тем он напомнил, что в ходе карабахского конфликта «Искандеры» не применялись, и это было доказано.
Азербайджанское агентство по разминированию территорий (ANAMA) в пятницу, 2 апреля, представило в Баку найденные в Нагорном Карабахе обломки ракет «Искандер». Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам представителя агентства, обломки двух ракет были найдены в городе Шуша 15 марта текущего года при очистке специалистами территорий от мин.
Она уточнила, что в настоящее время ведется уточнение модификации ракет.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
заявил о неработоспособности российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер». Он рассказал об этом во вторник, 23 февраля, в интервью изданию 1in.am.
Так Пашинян ответил бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну
, который заявил, что применил бы «Искандеры» уже на четвертый день войны в Нагорном Карабахе. Также Саргсян поинтересовался, почему этими комплексами не были поражены нефтегазовые объекты Азербайджана.
В свою очередь премьер-министр сказал, что российские ракеты «не пригодны для использования» и взрываются не полностью.
«Пусть (Саргсян — прим. «Ленты.ру») задаст вопрос, почему ракета "Искандера" не взорвалась? Или почему взорвалась на 10 процентов, например?» — сказал Пашинян.
В январе «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России
, сообщили, что для наведения оперативно-тактических комплексов (ОТРК) «Искандер-М» будут использоваться разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в частности, «Форпост».
Ни один из ракетных комплексов "Искандер" во время конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны России.
"По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся", - отметили в военном ведомстве.
Как подчеркнули в Минобороны России, весь боезапас ракет находится на складах Вооруженных сил Армении.
В военном ведомстве отметили, что "с недоумением и удивлением" ознакомились с заявлением Пашиняна о том, что "используемые в Нагорном Карабахе Вооруженными силами Армении ракеты комплексов "Искандер" "не взорвались или взорвались лишь на 10%".
"Судя по всему, премьер-министра Республики Армении господина Никола Пашиняна ввели в заблуждение, вследствие чего он использовал неточную информацию", - подчеркнули в министерстве.
В Минобороны напомнили, что оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720-Э ("Искандер-Э") испытывался и многократно успешно применялся в боевых условиях в Сирии против международных террористических группировок.
"Это дает нам полное основание утверждать, что производимый в России ракетный комплекс 9К720-Э "Искандер-Э" является лучшим в мире в своем классе. Это признается всеми", - заключили в оборонном ведомстве.