Ключевая роль: Украина заявила права на Гагарина

Владимир Зеленский Президент Украины заявил , что без Украины первый полет человека космос не представлялся бы возможным. Поздравление с Днем космонавтики он опубликовал на своей странице в Facebook.

Рамблер

"Украинские конструкторы сыграли ключевую роль в реализации советской космической программы. Ученые добавили веры в то, что можно добраться до звезд", — написал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина входит в "клуб космических государств" и имеет "достойное место среди тринадцати его участников".

"Несмотря на все трудности, наши конструкторы продолжают проектировать и запускать спутники, пилотируемые суда, орбитальные станции", — отметил он.

Среди задач в развитии космической отрасли Зеленский назвал создание государственной космической программы, возобновление финансирования стратегически важных проектов, включая космическую систему Сич-2-1, оптимизацию отрасли, развитие государственно-частного партнерства, международное сотрудничество, достижение Украиной членства в Европейском космическом агентстве

Правительство Украины утвердило в среду концепцию общегосударственной целевой научно-технической космической программы на 2021-2025 годы, на реализацию которой планируется выделить около 30 млрд гривен ($1,06 млрд). Соответствующее решение одобрили члены кабинета министров на заседании, которое транслировалось местными телеканалами.

Как говорится в пояснительной записке к документу, половину суммы выделит государство. В рамках реализации программы планируется создать до двух тысяч новых рабочих мест.

"Цель концепции - обеспечение эффективности использования космического потенциала и повышение его влияния для решения актуальных задач социально-экономического, экологического, информационного, научного и образовательного развития общества, обеспечение реализации интересов государства в сфере обороны и национальной безопасности", - говорится в записке, опубликованной на сайте правительства.

На основе концепции должен быть разработан законопроект "Об утверждении общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы".

В документе отмечается, что выполнение программы позволит "поэтапно создать национальную систему наблюдения на основе украинских и иностранных орбитальных средств и инновационных технологий". Среди задач, на решение которых направлена программа, - создание и развитие спутниковой группировки космического наблюдения с задействованием собственных платформ и сканеров среднего и высокого разрешения. Документ призван обеспечить создание технических и правовых условий для развития украинских телекоммуникационных систем с использованием геостационарных и низкоорбитальных систем спутниковой связи и вещания, собственных наземных систем координатно-временного и навигационного обеспечения с использованием глобальных навигационных спутниковых систем GPS, GALILEO, BEIDOU и других.

Предполагается, что программа позитивно скажется на реализации проектов создания "перспективных ракет-носителей легкого класса", исследовании околоземного пространства, а также на разработке приборов и технологий для участия Украины в перспективных международных проектах, такие как исследование Луны.

Космическая отрасль Украины

В ведомстве сообщали ранее, что за 9 месяцев 2019 года предприятия, входящие в сферу управления ГКАУ, выпустили продукцию на сумму более 3,046 млрд гривен (около $108 млн), реализовали продукцию на сумму более 3 млрд гривен ($107 млн), получив около 370 млн гривен чистой прибыли ($13 млн).

Государственное космическое агентство Украины подписало договоренности в рамках лунной программы США Artemis ("Артемида"). Информация об этом в пятницу была опубликована на сайте украинского космического ведомства.

Украина стала девятой страной, присоединившейся к данной программе НАСА , пишет ТАСС. В Киеве подчеркивают, что имеют все научно-технические возможности и опыт для того, чтобы стать "одним из весомых партнеров США" при реализации лунной программы. По словам председателя агентства Владимира Усова, для Украины подключение к Artemis очень важно, поскольку страна получает возможность реализовать свои собственные проекты в партнерстве с ведущими космическими агентствами мира.

Напомним, в 2019 году власти США заявили о начале подготовки к полетам к Луне. Программа Artemis состоит из трех этапов. Первый предусматривает беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап - облет спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе НАСА рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну. Предполагается, что данная программа станет важным шагом на пути к путешествиям на Марс. В Вашингтоне планируют отправить астронавтов к Красной планете в середине 2030-х годов.

60 лет назад Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос. 12 апреля 1961 года на космическом корабле «Восток-1» он облетел планету Земля. 108 минут продолжался полёт в околоземном космическом пространстве. На старте Гагарин произнес фразу «Поехали!», ставшую визитной карточкой.