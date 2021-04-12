Меркель выступает в последний раз в должности канцлера

В 2018 году, как сообщал «Рамблер», Меркель объявила, что не будет переизбираться на пост лидера Христианско-демократического союза, депутата бундестага и канцлера после окончания в 2021 году ее четвертого срока в последней должности.
Сегодня в ходе выступления на открытии международной промышленной выставки в Ганновере она сообщила, что это ее последнее выступление в должности канцлера.
В январе премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет был избран председателем Христианско-демократического союза Германии. Сегодня Президиум ХДС поддержал его выдвижение единым кандидатом в канцлеры от блока ХДС/ХСС. Выборы в Бундестаг пройдут 26 сентября.
Тем временем берлинское отделение ХДС поддержало кандидатуру премьер-министра Баварии и лидера Христианско-социального союза Маркуса Зедера в качестве единого кандидата в канцлеры от ХДС/ХСС.