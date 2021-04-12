В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Меркель дает последнее выступление в должности канцлера

Артём Кульша
1 час назад
Ангела Меркель дает последнее выступление в должности канцлера Германии. Об этом сообщает РИА Новости.
Меркель выступает в последний раз в должности канцлера
Фото: ReutersReuters
В 2018 году, как сообщал «Рамблер», Меркель объявила, что не будет переизбираться на пост лидера Христианско-демократического союза, депутата бундестага и канцлера после окончания в 2021 году ее четвертого срока в последней должности.
Сегодня в ходе выступления на открытии международной промышленной выставки в Ганновере она сообщила, что это ее последнее выступление в должности канцлера.
В январе премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет был избран председателем Христианско-демократического союза Германии. Сегодня Президиум ХДС поддержал его выдвижение единым кандидатом в канцлеры от блока ХДС/ХСС. Выборы в Бундестаг пройдут 26 сентября.
Тем временем берлинское отделение ХДС поддержало кандидатуру премьер-министра Баварии и лидера Христианско-социального союза Маркуса Зедера в качестве единого кандидата в канцлеры от ХДС/ХСС.
В мире,Маркус Зедер,Армин Лашет,Ангела Меркель,Бундестаг,Германия,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители