В течение прошедших суток на территорию Украины прибыли по меньшей мере ещё два военно-транспортных самолёта ВВС США C-130J Hercules. Данная информация стала известна после обнародования сведений от авианаблюдателей, отследивших маршрут воздушных кораблей по сигналам бортовых транспондеров.

Американские военно-транспортные самолёты прилетели в Киев . Один из них прибыл в украинскую столицу из немецкого Штутгарта (там находится военная база США), а другой — из Риги

Со 2 по 6 апреля на Украину прилетели не менее трёх американских военно-транспортных воздушных кораблей. Сначала из базы Рамштайн, что находится в ФРГ , в Киев прибыли C-130J Hercules и C-17 Globemaster III. После этого во Львове приземлился тяжёлый транспортник C-17, совершивший трансатлантический перелёт из Штатов.

Кроме того, был также зафиксирован полёт в Киев британского транспортного самолета Bae 146-200 из польского города Познань , где находится штаб 5-го корпуса Армии США, передаёт «Интерфакс».

Военно-транспортный самолёт C-130 ВВС США прибыл сегодня из Риги в Киев. Характер груза на его борту неизвестен. Об этом сообщает Telegram-канал "Военный обозреватель".

Обострение ситуации на Донбассе вызвало реакцию в мире. Официальные лица в США и странах ЕС заявили о готовности оказать поддержку Киеву в случае «военной агрессии» со стороны России . Военная авиация стран НАТО активно действует в зоне конфликта и у российских границ, а транспортные самолеты ВВС США ежедневно доставляют на Украину некие военные грузы. Какое вооружение получают Вооруженные силы Украины (ВСУ) от Пентагона , выяснял «МК».

США заявили о своей обеспокоенности сосредоточением российских войск вблизи украинских границ. Взволновались и представители ЕС и командования войск НАТО. Западные СМИ подхватывают заявления официальных лиц и публикуют информацию (в том числе непроверенную) о переброске бронетехники и авиации в Крым и зону конфликта на Донбассе.

Однако западные издания игнорируют прибытие новых подкреплений со стороны Украины. Накануне в Сети появилось видео, снятое на вокзале в Харькове. Железнодорожный состав с военной техникой прибыл в город накануне. Как предполагают эксперты, командование Вооруженных сил Украины усиливает не только группировку на Донбассе, но и пытается создать видимость военного присутствия по всему протяжению государственной границы с Россией.

Переброска сухопутных сил армии Украины сопровождается активностью авиации НАТО. Как отмечают пользователи сервиса FlightRadar, во вторник вблизи зоны конфликта на Донбассе появился разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk. В это же время вдоль морских границ Крыма курсирует самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint ВВС Великобритании.

Украина также пытается использовать свои собственные беспилотники. По неподтвержденным данным, ударный беспилотник Bayraktar TB2 совершил первый вылет с аэродрома в городе Краматорске, в считаных десятках километров от зоны конфликта.

В небе Украины также замечена военно-транспортная авиация США. В субботу «МК» сообщал о прибытии в Киев транспортника С-130 Hercules, который прилетел в столицу страны прямиком из США с дозаправкой в Испании. В воскресенье еще один американский борт C-17A сел во Львове. Борт также вылетел напрямую из США, а не с одной из американских баз в Европе. В понедельник в Киеве сел еще один C-17A Globemaster III, доставивший грузы с базы армии США Раммштайн в Германии.

О том, что именно доставили транспортные самолеты, официально не сообщалось. В разговоре с «МК» военный эксперт Александр Михайловский на основании ранее опубликованных в США документов предположил, что Пентагон поставил союзникам партию вооружений для борьбы с танками и авиацией.

"Важно отметить, что борта идут прямиком из США. В основном из Калифорнии. Значит, они везут грузы, которых или нет на американских базах в Европе или их количество там ограничено. Я бы предположил, что это та самая голубая мечта Киева — противотанковые комплексы Javelin. Или немного старые, но вполне себе боевые BGM TOW. Последние с подачи западных инструкторов очень активно использовали сирийские боевики для уничтожения бронетехники советского производства на Ближнем Востоке. У республик Донбасса точно такая же. Правда, нужно отметить, что Пентагон посылает небольшие самолеты. То есть объемы помощи не глобальные. Но здесь отмечаем две вещи: воздушный мост теперь работает круглосуточно, так что в случае чего — объем поставок может существенно вырасти. Так что это очень тревожный сигнал. Много раз уже говорил, что Белый дом просто толкает украинцев на эту войну", — отметил эксперт.

Президент США Джо Байден пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому оказывать поддержку Киеву «перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму». Об этом сказано на сайте Белого дома.

В ходе первого телефонного разговора, который прошел 2 апреля между лидерами Байденом и Зеленским, американский лидер заверил главу Украины, что Вашингтон будет способствовать сохранению «суверенитета и территориальной целостности Украины», сказано в сообщении.

Ранее также стало известно о намерении Байдена посетить Украину. Кроме того, сообщалось, что Вашингтон выделил Киеву $2 млрд на обеспечение безопасности.

Министерство обороны Украины сообщило о получении гарантий военного ведомства США оказать поддержку в случае конфликта с Россией. Заявление об этом, как сообщила в четверг пресс-служба украинского ведомства, сделано в телефонном разговоре министров обороны Украины и США Андрея Тарана и Ллойда Остина

"Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине [с ней] и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины", - говорится в сообщении на сайте Минобороны Украины. При этом подчеркнуто, что это второй разговор Тарана и Остина за последние полтора месяца и что он состоялся по инициативе американской стороны.

Министр обороны Украины, добавили в пресс-службе, проинформировал собеседника о ситуации в зоне силовой операции в Донбассе. Кроме того, они обсудили "конкретные направления усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны".

Обещанная США помощь Украине в случае конфликта с Россией может оказаться «медвежьей услугой». Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с «Газетой.Ru».

Рамблер

«Подобные заявления — медвежья услуга Украине. Все должны работать на единую цель — на достижение мира на востоке Украины. Вашингтон же своими поставками вооружений, агрессивной и провокационной риторикой поощряет киевский режим к невыполнению минских договоренностей», — сказала дипломат.