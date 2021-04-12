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Европе грозит исчезновение семи культовых мест

Свободная пресса
9 минут назад
Сразу семь объектов культурного наследия Европы находят под угрозой исчезновения. Своеобразный рейтинг составили специалисты организации Europa Nostra, которая занимается охраной и популяризацией культурного наследия и природной среды.
Возглавили антирейтинг церковь и скит Сан-Хуан-де-Сокуэва в испанской Кантабрии. Часовня, которую построили в 660-680 годах нашей эры, до сих пор является действующей. При этом здание находится в плохом состоянии и ему могут навредить постоянные посетители.
Далее специалисты расположили железную дорогу Ахензее в Австрии. Открыли ее в 1889 году. Сейчас там продолжают использовать оборудование конца 19-го века. Однако железнодорожная компания уже признала себя банкротом.
Беспокоятся эксперты и за кладбище Мирогой в хорватском Загребе. Ущерб ему был нанесен прошлогодним землетрясением, пишет «Экономика сегодня». Также под угрозой находятся и пять греческих островов в Эгейском море из-за программы установки ветряных турбин на их территориях.
Кроме того в перечень пошли сад Джусти в итальянской Вероне, поврежденный дождями и грозами, Дечанский монастырь в Косове, входящий в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО, и Центральное почтовое отделение в Скопье (Северная Македония).
В мире,ЮНЕСКО,Почта России,
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