Сразу семь объектов культурного наследия Европы находят под угрозой исчезновения. Своеобразный рейтинг составили специалисты организации Europa Nostra, которая занимается охраной и популяризацией культурного наследия и природной среды.

Возглавили антирейтинг церковь и скит Сан-Хуан-де-Сокуэва в испанской Кантабрии. Часовня, которую построили в 660-680 годах нашей эры, до сих пор является действующей. При этом здание находится в плохом состоянии и ему могут навредить постоянные посетители.

Далее специалисты расположили железную дорогу Ахензее в Австрии. Открыли ее в 1889 году. Сейчас там продолжают использовать оборудование конца 19-го века. Однако железнодорожная компания уже признала себя банкротом.

Беспокоятся эксперты и за кладбище Мирогой в хорватском Загребе. Ущерб ему был нанесен прошлогодним землетрясением, пишет «Экономика сегодня». Также под угрозой находятся и пять греческих островов в Эгейском море из-за программы установки ветряных турбин на их территориях.