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Милош Земан пересел в инвалидное кресло

Газета.Ru
1 час назад
Президент Чехии Милош Земан рассказал, что начал передвигаться в инвалидном кресле. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Милош Земан пересел в инвалидное кресло
Фото: ReutersReuters
"Состояние моих ног является неудовлетворительным", – сказал Земан.
Ранее сообщалось, что чешский лидер страдает невропатией ног. Земан длительное время наблюдается в Центральном военном госпитале в Праге.
В мире,Милош Земан,Чешская Республика,
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