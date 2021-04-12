"Не нужны нам эти острова": Японцы о фильме о Курилах

«Некоторые его собеседники говорят решительно: «Я прекрасно живу здесь и без японцев», - написала она.
«Фильм этот несколько провокационный и показывает правду, неудобную как для Японии, так и для России. Зрители могут быть шокированы, увидев ее», - так сам Козлов описал свою работу.
«В статье не раскрыто, в чем же будет конкретно состоять «неприятная для японцев правда»? В том, что большинство жителей Кунашира не хотят возврата северных островов Японии? Так это естественно», - отметил в комментариях uch.
«Кунашир нам больше никогда не вернется. Точка! Поэтому нужно подписывать с Россией мирный договор, и как в нормальных странах, ездить на острова по нормальным японским паспортам с визами!» - добавил twk.
«Не нужны нам эти острова. Оставьте их России!» - написал tan.