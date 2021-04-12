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"Не нужны нам эти острова": Японцы о фильме о Курилах

Мария Иванова
42 минуты назад
Автор JB Press Асука Токуяма посмотрела фильм режиссера Владимира Козлова «Кунашир» и предупредила, что он может шокировать японцев. Портал «ИноСМИ» собрал комментарии японских пользователей, которые заявили, что шока не будет - японцы и без того знают, что острова не вернутся.
Токуяма рассказала, что Козлов в своем фильме говорит с россиянами, живущими на Кунашире, и задает им вопросы о Японии.
«Некоторые его собеседники говорят решительно: «Я прекрасно живу здесь и без японцев», - написала она.
Другие собеседники режиссера жаловались, что на острове нет работы и выступали за сотрудничество России с Японией.
«Фильм этот несколько провокационный и показывает правду, неудобную как для Японии, так и для России. Зрители могут быть шокированы, увидев ее», - так сам Козлов описал свою работу.
«В статье не раскрыто, в чем же будет конкретно состоять «неприятная для японцев правда»? В том, что большинство жителей Кунашира не хотят возврата северных островов Японии? Так это естественно», - отметил в комментариях uch.
«Кунашир нам больше никогда не вернется. Точка! Поэтому нужно подписывать с Россией мирный договор, и как в нормальных странах, ездить на острова по нормальным японским паспортам с визами!» - добавил twk.
«Не нужны нам эти острова. Оставьте их России!» - написал tan.
Япония оспаривает территориальную принадлежность четырех островов Курильской гряды. Как писал «Рамблер», президент России Владимир Путин предлагал Японии до конца 2018 года подписать мирный договор, в котором не будет предварительных условий. По задумке Путина, на основании этого документа Россия и Япония «как друзья» могли бы решать все спорные вопросы, в том числе территориальные споры.
Позже Ёсихидэ Суга, занимавший должность генерального секретаря японского кабмина, заявил, что Токио придерживается прежней позиции и не будет заключать мирный договор до урегулирования территориального спора.
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