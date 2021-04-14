Налоговое соглашение с Нидерландами могут денонсировать

МОСКВА , 14 апр — ПРАЙМ. Россия не откажется от разрыва налогового соглашения с Нидерландами , даже если этот шаг повлечет серьезные проблемы для крупных компаний, поэтому зарегистрированным в иностранных юрисдикциях российским холдингам, возможно, придется задуматься об изменении своей корпоративной структуры, заявила РИА Новости главный налоговый консультант юридической фирмы Tax Compliance Юлия Павлова.

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Правительство РФ в понедельник одобрило и внесло в Госдуму законопроект о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. Российские власти пошли на этот шаг после того, как переговоры об изменении этого соглашения не увенчались успехом.

"Стоит учитывать, что речь идет об оттоке довольно больших объемов средств в виде дивидендов — об этом говорят отчеты правительства", — отметила эксперт. Согласно пояснительной записке к законопроекту, российские компании выплатили через Нидерланды за 2017-2019 годы дивидендов и процентов на сумму более 1,2 триллиона рублей, с которых было удержано 32,5 миллиарда рублей налогов.

"Разрыв налогового соглашения с Нидерландами вполне вписывается в общую политику властей РФ на пересмотр налогового взаимодействия с иностранными государствами", — добавила Попова.

Президент России Владимир Путин в марте 2020 года поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.

Изменения пока затронули четыре страны: налоговые соглашения с Кипром, Мальтой и Люксембургом уже пересмотрены. Денонсация соглашения с Нидерландами, по словам эксперта, будет иметь негативные последствия для бизнеса, но принесет пользу российской казне. "Изменение ставки для бизнеса означает повышение налогов, для бюджета — увеличение поступлений", – подчеркнула Попова.

"Если говорить о крупных холдингах, как "Яндекс" , то вполне вероятны изменения в их корпоративной структуре для снижения налоговой нагрузки", — полагает эксперт. Она признала, что компании могут рассматривать этот шаг как снижение привлекательности России в качестве налоговой юрисдикции. "В то же время в конечном счете порядок и нюансы налогообложения будут зависеть от договаривающихся сторон", — заключила Попова.