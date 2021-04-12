«Эра пандемий»: Эксперты ООН о будущем человечества

Эксперты ООН предупредили о высоком риске новых пандемий. Они подсчитали, что в мире существует примерно 1,7 млн вирусов, еще не известных науке. Половина из них может распространиться на людей и вызвать новые вспышки заболеваний, сообщает IPBES.

Пандемия COVID-19 стала уже шестой со времен «испанки» – гриппа, который в 1918-1920 годах унес жизни от 50 до 100 миллионов человек. Во всех случаях причиной становились вирусы, которые передавались человеку от животных.

Ученые подчеркнули, что именно деятельность человека может привести планету к «эре пандемий». Почти треть зоонозных (то есть полученных от животных) болезней возникает вследствие вырубки лесов и увеличения контактов между людьми и дикой природой. В разрушенных экосистемах начинают активно размножаться летучие мыши и крысы, которые являются известными переносчиками инфекций.

По словам экспертов ООН, каждый год около пяти болезней пересекают видовой барьер, становясь опасными для человека. В докладе отмечается, что «любая из них потенциально может распространиться и стать пандемией».

Чтобы предотвратить будущие вспышки, человечество должно сократить действия, ведущие к потере биоразнообразия, такие как вырубка лесов, животноводство и торговля дикими животными, заявили эксперты. Это поможет избежать человеческих жертв, а также экономического ущерба.

Эксперты подсчитали, что глобальная стоимость пандемии COVID-19 уже к июлю 2020 года составила около $8-16 трлн. Из них $5,8–8,8 трлн связаны с социальным дистанцированием и ограничением на поездки. Эпидемия Эболы в Западной Африке в 2014 году обошлась примерно в 52 миллиарда долларов, а вспышки лихорадки Зика в Южной Америке и Карибском бассейне – в 6-17 млрд. Будущие вспышки, гласит доклад, потенциально могут нанести ущерб в размере одного миллиарда долларов в год.

Обычные садовые животные, такие как ежи, кролики и даже кошки, потенциально могут содержать новые штаммы коронавируса, заявили британские ученые. Они использовали алгоритм машинного обучения, чтобы спрогнозировать возможную связь между 411 штаммами коронавируса и 876 видами млекопитающих-хозяев, сообщает Nature Communications.

Ученые проанализировали основные характеристики вирусов, в том числе структуру белка, а также образ жизни животных. Исследование показало, что самым вероятным распространителем нового патогена может стать малоазиатская желтая летучая мышь (Scotophilus kuhlii).

В целом, по словам представителей Ливерпульского университета, масштабы генерации нового коронавируса у диких и одомашненных животных «возможно, сильно недооценены». Видов, которые могут стать «резервуарами» для новой инфекции, примерно в 30 раз больше, чем считалось.

Количество животных, переносящих четыре или более штамма коронавируса, в 40 раз превзошло предыдущие оценки. Например, азиатская пальмовая циветта и большая подковоносая летучая мышь, по прогнозам, могут быть хозяевами 32 и 68 различных коронавирусов соответственно.

В качестве потенциально опасных видов также назвали европейского кролика, домашнюю кошку и обыкновенного ежа. В список вошел и верблюд-дромадер, который является основным переносчиком MERS-CoV к человеку.

Известно, что многие виды являются переносчиками вирусов. Многие из них не опасны для человека. Но в некоторых случаях патогены передаются людям и вызывают масштабные эпидемии.

Новые коронавирусы могут возникнуть при заражении животного двумя разными штаммами. В таких случаях происходит рекомбинация вирусного генетического материала. По мнению ученых, этот процесс привел к появлению SARS-CoV-2 – белок вируса получил возможность проникать в клетки человека.

Рекомбинация других коронавирусов с SARS-CoV-2 является «непосредственной угрозой общественному здоровью», даже несмотря на вакцинацию, предупредили авторы научной работы. Новый патоген может обладать неизвестными ученым качествами.

Выявляемые новые штаммы коронавируса имеют повышенную скорость распространения, считают во Всемирной организации здравоохранения

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"Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что некоторые недавно выявленные вызывающие озабоченность варианты могут иметь повышенную передачу по сравнению с ранее циркулировавшими вариантами", - рассказала в эксклюзивном интервью "Российской газете" глава российского представительства ВОЗ Мелита Вуйнович.

Она подчеркнула, что риск повторного занесения вируса и возобновления инфекции - в том числе с учетом циркулирующих в настоящее время вариантов вируса - будет сохраняться в каждой стране, и его необходимо будет постоянно контролировать с помощью строгих мер общественного здравоохранения, поскольку вирус циркулирует между странами и внутри них.

"Вероятно, что сохранятся повышенные риски вывоза и ввоза между странами в результате международных поездок, включая появление новых вариантов. Воздействие на страны будет зависеть от множества факторов, в том числе от того, существует ли постоянная передача инфекции на местном уровне и работают ли системы здравоохранения на полную мощность", - добавила эксперт.

По ее словам, информация о новых штаммах быстро обновляется. Любые меры, введенные для ограничения их распространения, должны быть привязаны ко времени и постоянно пересматриваться. Вуйнович также пояснила, что, например, вирусы гриппа постоянно меняются, и иммунная защита человека от вакцинации против гриппа со временем снижается, отсюда и необходимость ежегодных прививок для оптимальной защиты. COVID-19 не является вирусом гриппа.

"Мы еще недостаточно знаем об эффективности вакцин против COVID-19, чтобы утверждать, как часто человеку нужно будет вакцинироваться, чтобы оставаться защищенным. Пока еще недостаточно знаний, чтобы ответить на этот вопрос", - отметила она.

Премьер-министр федеральной земли Бавария (Германия) Маркус Зедер рассказал, что из-за мутаций коронавируса фактически возникает новая пандемия. Его цитирует RedaktionsNetzwerk Deutschland.

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«Число инфицированных растет, оно растет каждый день. Нет возможности игнорировать это, нужно смотреть в глаза фактам: мы имеем третью волну, которая значительно опаснее, чем первая и вторая волны коронавируса... Многие уже недооценили нынешнюю ситуацию. Мы не должны позволить нетерпению стать нашей слабостью», — подчеркнул политик.

Зедер отметил, что многие также недооценивают распространение мутаций коронавируса, хотя они могут быть еще опаснее. По его мнению, ситуация с распространением инфекции в стране уже очень серьезная и станет еще серьезнее.

Политик также прокомментировал решение Берлина продлить карантин до 18 апреля. Глава Баварии отметил, что это хороший и необходимый шаг, и назвал эпидемиологические меры «пасхальным карантином» (католики отмечают Пасху с 1 по 5 апреля — прим. «Лента.ру»).

В Германии за год с начала пандемии коронавируса заразились более 2,6 миллиона человек. Более 75 тысяч заболевших умерли.

Новая пандемия может начаться из-за опасного вируса Нипах, который намного смертоноснее коронавируса COVID-19. Об этом пишет The Sun со ссылкой на ученых.

По словам заведующей кафедрой молекулярной и клеточной биохимии Университета Кентукки Ребекки Датч, вирус Нипах с большой долей вероятности может стать причиной новой мировой пандемии. При этом уровень смертности от этого вируса может составлять от 45 до 75%. Кроме того, вирус способен мутировать, становясь более заразным.

«Нипах - один из вирусов, который абсолютно точно может стать причиной новой пандемии», - заявила специалист.