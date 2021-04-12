«Эра пандемий»: Эксперты ООН о будущем человечества

Эксперты ООН предупредили
о высоком риске новых пандемий. Они подсчитали, что в мире существует примерно 1,7 млн вирусов, еще не известных науке. Половина из них может распространиться на людей и вызвать новые вспышки заболеваний, сообщает IPBES.
Пандемия COVID-19 стала уже шестой со времен «испанки» – гриппа, который в 1918-1920 годах унес жизни от 50 до 100 миллионов человек. Во всех случаях причиной становились вирусы, которые передавались человеку от животных.
Ученые подчеркнули, что именно деятельность человека может привести планету к «эре пандемий». Почти треть зоонозных (то есть полученных от животных) болезней возникает вследствие вырубки лесов и увеличения контактов между людьми и дикой природой. В разрушенных экосистемах начинают активно размножаться летучие мыши и крысы, которые являются известными переносчиками инфекций.
По словам экспертов ООН, каждый год около пяти болезней пересекают видовой барьер, становясь опасными для человека. В докладе отмечается, что «любая из них потенциально может распространиться и стать пандемией».
Чтобы предотвратить будущие вспышки, человечество должно сократить действия, ведущие к потере биоразнообразия, такие как вырубка лесов, животноводство и торговля дикими животными, заявили эксперты. Это поможет избежать человеческих жертв, а также экономического ущерба.
Эксперты подсчитали, что глобальная стоимость пандемии COVID-19 уже к июлю 2020 года составила около $8-16 трлн. Из них $5,8–8,8 трлн связаны с социальным дистанцированием и ограничением на поездки. Эпидемия Эболы в Западной Африке в 2014 году обошлась примерно в 52 миллиарда долларов, а вспышки лихорадки Зика в Южной Америке и Карибском бассейне – в 6-17 млрд. Будущие вспышки, гласит доклад, потенциально могут нанести ущерб в размере одного миллиарда долларов в год.
Обычные садовые животные, такие как ежи, кролики и даже кошки, потенциально могут содержать новые штаммы коронавируса, заявили британские ученые. Они использовали алгоритм машинного обучения, чтобы спрогнозировать возможную связь между 411 штаммами коронавируса и 876 видами млекопитающих-хозяев, сообщает Nature Communications.
Ученые проанализировали основные характеристики вирусов, в том числе структуру белка, а также образ жизни животных. Исследование показало, что самым вероятным распространителем нового патогена может стать малоазиатская желтая летучая мышь (Scotophilus kuhlii).
В целом, по словам представителей Ливерпульского университета, масштабы генерации нового коронавируса у диких и одомашненных животных «возможно, сильно недооценены». Видов, которые могут стать «резервуарами» для новой инфекции, примерно в 30 раз больше, чем считалось.
Количество животных, переносящих четыре или более штамма коронавируса, в 40 раз превзошло предыдущие оценки. Например, азиатская пальмовая циветта и большая подковоносая летучая мышь, по прогнозам, могут быть хозяевами 32 и 68 различных коронавирусов соответственно.
В качестве потенциально опасных видов также назвали европейского кролика, домашнюю кошку и обыкновенного ежа. В список вошел и верблюд-дромадер, который является основным переносчиком MERS-CoV к человеку.
Известно, что многие виды являются переносчиками вирусов. Многие из них не опасны для человека. Но в некоторых случаях патогены передаются людям и вызывают масштабные эпидемии.
Новые коронавирусы могут возникнуть при заражении животного двумя разными штаммами. В таких случаях происходит рекомбинация вирусного генетического материала. По мнению ученых, этот процесс привел к появлению SARS-CoV-2 – белок вируса получил возможность проникать в клетки человека.
Рекомбинация других коронавирусов с SARS-CoV-2 является «непосредственной угрозой общественному здоровью», даже несмотря на вакцинацию, предупредили авторы научной работы. Новый патоген может обладать неизвестными ученым качествами.
"Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что некоторые недавно выявленные вызывающие озабоченность варианты могут иметь повышенную передачу по сравнению с ранее циркулировавшими вариантами", - рассказала в эксклюзивном интервью "Российской газете" глава российского представительства ВОЗ Мелита Вуйнович.
Она подчеркнула, что риск повторного занесения вируса и возобновления инфекции - в том числе с учетом циркулирующих в настоящее время вариантов вируса - будет сохраняться в каждой стране, и его необходимо будет постоянно контролировать с помощью строгих мер общественного здравоохранения, поскольку вирус циркулирует между странами и внутри них.
"Вероятно, что сохранятся повышенные риски вывоза и ввоза между странами в результате международных поездок, включая появление новых вариантов. Воздействие на страны будет зависеть от множества факторов, в том числе от того, существует ли постоянная передача инфекции на местном уровне и работают ли системы здравоохранения на полную мощность", - добавила эксперт.
По ее словам, информация о новых штаммах быстро обновляется. Любые меры, введенные для ограничения их распространения, должны быть привязаны ко времени и постоянно пересматриваться. Вуйнович также пояснила, что, например, вирусы гриппа постоянно меняются, и иммунная защита человека от вакцинации против гриппа со временем снижается, отсюда и необходимость ежегодных прививок для оптимальной защиты. COVID-19 не является вирусом гриппа.
"Мы еще недостаточно знаем об эффективности вакцин против COVID-19, чтобы утверждать, как часто человеку нужно будет вакцинироваться, чтобы оставаться защищенным. Пока еще недостаточно знаний, чтобы ответить на этот вопрос", - отметила она.
Премьер-министр федеральной земли Бавария (Германия) Маркус Зедер
рассказал, что из-за мутаций коронавируса фактически возникает новая пандемия. Его цитирует RedaktionsNetzwerk Deutschland.
«Число инфицированных растет, оно растет каждый день. Нет возможности игнорировать это, нужно смотреть в глаза фактам: мы имеем третью волну, которая значительно опаснее, чем первая и вторая волны коронавируса... Многие уже недооценили нынешнюю ситуацию. Мы не должны позволить нетерпению стать нашей слабостью», — подчеркнул политик.
Зедер отметил, что многие также недооценивают распространение мутаций коронавируса, хотя они могут быть еще опаснее. По его мнению, ситуация с распространением инфекции в стране уже очень серьезная и станет еще серьезнее.
Политик также прокомментировал решение Берлина продлить карантин до 18 апреля. Глава Баварии отметил, что это хороший и необходимый шаг, и назвал эпидемиологические меры «пасхальным карантином» (католики отмечают Пасху с 1 по 5 апреля — прим. «Лента.ру»).
В Германии за год с начала пандемии коронавируса заразились более 2,6 миллиона человек. Более 75 тысяч заболевших умерли.
Новая пандемия может начаться из-за опасного вируса Нипах, который намного смертоноснее коронавируса COVID-19. Об этом пишет The Sun со ссылкой на ученых.
По словам заведующей кафедрой молекулярной и клеточной биохимии Университета Кентукки Ребекки Датч, вирус Нипах с большой долей вероятности может стать причиной новой мировой пандемии. При этом уровень смертности от этого вируса может составлять от 45 до 75%. Кроме того, вирус способен мутировать, становясь более заразным.
«Нипах - один из вирусов, который абсолютно точно может стать причиной новой пандемии», - заявила специалист.
Директор по исследованиям и разработкам вакцин международного фонда CEPI Мелани Севилль также предупредила о том, что мир должен быть готов к еще одной «большой» пандемии.