Байдена предостерегли от войны с Россией

Макгрегор сомневается, что в этом конфликте Россия применит ядерное оружие, но практически все военные объекты США и союзников, от Эстонии до Испании, будут находиться в пределах досягаемости российских крылатых ракет «Калибр», несущих 1000-фунтовые фугасные, обычные боеголовки.

Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что власти Соединённых Штатов тесно общаются с Россией и другими странами региона в связи с эскалацией в Донбассе. По её словам, консультации с российской стороной ведутся на многих уровнях. Однако она не стала раскрывать подробности.