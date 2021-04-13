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И снова тромбы, но из-за другого препарата

BFM.RUиещё 33
50 минут назад
У шести пациенток от 18 до 48 лет, которым сделали прививку от Johnson & Johnson, образовались тромбы. Одна из женщин умерла, еще одна — в больнице в критическом состоянии. Этот векторный препарат создан на основе 26-го серотипа аденовируса — как и российский «Спутник Лайт». «Спутник Лайт», в свою очередь, это первый компонент двухкомпонентного «Спутника V». В отношении нашего векторного «Спутника» случаи тромбообразования не зафиксированы.
У 6 пациенток образовались тромбы из-за вакцины J&J
Фото: ReutersReuters
Препарат от Johnson & Johnson вводится одним уколом. Известно, что осложнения, связанные с тромбами, зарегистрированы только у векторных препаратов от AstraZeneca и Johnson & Johnson. О причинах и взаимосвязях говорит заслуженный врач России, ведущий научный редактор портала Vrachu.ru Михаил Каган.
Михаил Каган заслуженный врач России, ведущий научный редактор портала Vrachu.ru:
«Механизмы этих осложнений сейчас немножко изучены для AstraZeneca. Наверное, они такие же для Johnson & Johnson. У AstraZeneca какой-то компонент вакцины, видимо, все-таки, тот аденовирус, который там используется, обезьяний, переделанный медицинский штамм, у которого убраны факторы патогенности, но он, видимо, все-таки может соединяться с рецепторами клеток крови, называемых тромбоцитами. Когда он с ними соединяется, к нему, к вирусу, вырабатываются антитела, естественно. И вот эти антитела активируют тромбоциты. А тромбоциты — это клетки крови, которые участвуют в образовании тромбов. Вообще, к таким осложнениям больше склонны женщины. Видимо, женские половые гормоны каким-то образом влияют на активность тромбоцитов. Кроме того, те женщины, которые получают гормональную контрацепцию — эти препараты сами по себе способны изредка давать такие осложнения, но не реже, чем вакцины. Тем не менее, женщины продолжают принимать эти препараты, их никто не запрещает, поэтому и вакцины тоже, естественно, не запрещены».
На менее 7 млн привитых пациентов выявлено всего шесть случаев тромбоза — меньше, чем один на миллион. Между тем эффективность препарата от Johnson & Johnson — в районе 70%. По текущим объемам производства, да и по срокам выхода на американский рынок эта вакцина отстает от таких лидеров, как Pfizer и Moderna. При этом Johnson & Johnson планировала поставить в США до осени 100 млн доз.
Сейчас произошла временная приостановка применения вакцины в Штатах — по аналогии с тем, что Европа делала с AstraZeneca. Вряд ли последствия проверки будут серьезными, считает генеральный директор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук Николай Крючков.
Николай Крючков генеральный директор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук:
«Будет примерно то же самое, что случилось с вакциной AstraZeneca в Европе. Вакцина Johnson & Johnson останется на рынке, однако ее применение не будет рекомендовано людям младше 50 лет, а скорее всего женщинам младше 50 лет. У всех остальных вакцина будет продолжать применяться. Примерно та же ситуация произойдет и в США. Вероятно, так же в инструкции по применению к вакцине Johnson & Johnson будут включены соответствующие разделы, которые будут говорить о повышенных рисках и возникновении побочного действия, нежелательных явлений соответствующих. Это любые тромбозы».
В начале апреля вакцина от Johnson and Johnson уже фигурировала в неприятном инциденте: на заводе в Балтиморе сотрудники допустили ошибку при смешивании ингредиентов. В компании заверили, что вся бракованная партия в 15 млн доз была уничтожена.
В мире,Михаил Каган,Николай Крючков,Johnson & Johnson,Pfizer,Россия,
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