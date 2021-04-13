У 6 пациенток образовались тромбы из-за вакцины J&J

«Механизмы этих осложнений сейчас немножко изучены для AstraZeneca. Наверное, они такие же для Johnson & Johnson. У AstraZeneca какой-то компонент вакцины, видимо, все-таки, тот аденовирус, который там используется, обезьяний, переделанный медицинский штамм, у которого убраны факторы патогенности, но он, видимо, все-таки может соединяться с рецепторами клеток крови, называемых тромбоцитами. Когда он с ними соединяется, к нему, к вирусу, вырабатываются антитела, естественно. И вот эти антитела активируют тромбоциты. А тромбоциты — это клетки крови, которые участвуют в образовании тромбов. Вообще, к таким осложнениям больше склонны женщины. Видимо, женские половые гормоны каким-то образом влияют на активность тромбоцитов. Кроме того, те женщины, которые получают гормональную контрацепцию — эти препараты сами по себе способны изредка давать такие осложнения, но не реже, чем вакцины. Тем не менее, женщины продолжают принимать эти препараты, их никто не запрещает, поэтому и вакцины тоже, естественно, не запрещены».
«Будет примерно то же самое, что случилось с вакциной AstraZeneca в Европе. Вакцина Johnson & Johnson останется на рынке, однако ее применение не будет рекомендовано людям младше 50 лет, а скорее всего женщинам младше 50 лет. У всех остальных вакцина будет продолжать применяться. Примерно та же ситуация произойдет и в США. Вероятно, так же в инструкции по применению к вакцине Johnson & Johnson будут включены соответствующие разделы, которые будут говорить о повышенных рисках и возникновении побочного действия, нежелательных явлений соответствующих. Это любые тромбозы».