60 лет со дня подвига Гагарина: Россия остается космической державой
Японская газета The Asahi Shimbun посвятила
материал 60-летию первого полета человека в космос. Издание отмечает, что, по данным соцопросов, Юрий Гагарин
остается одним из главных героев для россиян (первый человек на Луне Нил Армстронг
не пользуется такой популярностью среди американцев).
«Лично я лишь недавно осознал, что Россия - великая космическая держава», - отметил автор.
Анализируя таблицу платежного баланса России, он обнаружил, что в структуре экспорта услуг, наряду с железнодорожным и воздушным транспортом, есть пункт под названием «космический транспорт», и на него приходятся значительные суммы. В последние годы Россия зарабатывала около 200 миллионов долларов в год на космических перевозках. При этом Москва
серьезно уступает США
по количеству действующих спутников и ее уже обогнал Китай
.
«Диванный скандал» на встрече Евросоюза с Эрдоганом
В Турции заявили, что всего лишь следовали указаниям протокольной службы Мишеля. Однако Le Monde утверждает, что у Эрдогана прекрасно знали - традиция требует, чтобы к главам ЕК и Евросовета относились как к равным. Целью этого визита было возобновление мирных отношений с Турцией после уступок, сделанных Эрдоганом по Греции и Кипру. Несмотря на экономические трудности, Эрдоган сохраняет рычаг влияния на европейцев - соглашение о миграционных потоках 2016 года.
«Этот элемент европейско-турецких отношений был омрачен инцидентом с диваном. Это прискорбно», - подчеркнула газета.
Найден способ помирить Россию и Европу
Тренин отметил, что после распада СССР Европа рассматривала Россию «не как будущего члена ЕС и даже не как постоянного кандидата, вроде Турции, а скорее как вечного младшего товарища». По мнению автора, пришло время изменить подходы и выбрать новые области для сотрудничества. Ими могут стать здравоохранение и климат.
«Недавно Россия удивила многих и в Европе, и во всем мире, создав эффективную вакцину «Спутник V». COVID-19 - первая глобальная пандемия за много лет, но явно не последняя», - подчеркнул он.
Итальянскую мафию заподозрили в захвате вакцин
Пока Италия изо всех сил пыталась запустить кампанию по вакцинации, парламентская комиссия по борьбе с мафией заподозрила, что преступные синдикаты лишают прививок пожилых и уязвимых людей - особенно на юге, где мафия часто контролирует органы здравоохранения. Об этом сообщает
Politico.
Число медицинских работников, входящих в первую волну для вакцинации, стало подозрительно большим, особенно в Апулии. Выяснилось, что прививки там делали работающим в здравоохранении администраторам, консультантам по связям с общественностью и даже строителям. А на Сицилии, в Калабрии и Кампании провакцинировались политики, юристы, судьи и журналисты.
США испугались цифрового юаня
Администрация президента США Джо Байдена
будет внимательно наблюдать за работой Китая по введению цифрового юаня. Как рассказали
Bloomberg осведомленные источники, некоторые чиновники опасаются, что юань попытается лишить доллар места доминирующей мировой валюты.
Теперь, когда усилия Китая по внедрению цифровой валюты набирают обороты, сотрудники казначейства США
, Госдепа
, Пентагона
и Совета национальной безопасности активизируют свои усилия, чтобы понять возможные последствия. В частности, они хотят выяснить, как будет распределяться цифровой юань и можно ли его использовать для обхода санкций США