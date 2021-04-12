60 лет со дня подвига Гагарина: Россия остается космической державой

Японская газета The Asahi Shimbun посвятила материал 60-летию первого полета человека в космос. Издание отмечает, что, по данным соцопросов, Юрий Гагарин остается одним из главных героев для россиян (первый человек на Луне Нил Армстронг не пользуется такой популярностью среди американцев).

«Лично я лишь недавно осознал, что Россия - великая космическая держава», - отметил автор.

Анализируя таблицу платежного баланса России, он обнаружил, что в структуре экспорта услуг, наряду с железнодорожным и воздушным транспортом, есть пункт под названием «космический транспорт», и на него приходятся значительные суммы. В последние годы Россия зарабатывала около 200 миллионов долларов в год на космических перевозках. При этом Москва серьезно уступает США по количеству действующих спутников и ее уже обогнал Китай

«Диванный скандал» на встрече Евросоюза с Эрдоганом

В Турции заявили, что всего лишь следовали указаниям протокольной службы Мишеля. Однако Le Monde утверждает, что у Эрдогана прекрасно знали - традиция требует, чтобы к главам ЕК и Евросовета относились как к равным. Целью этого визита было возобновление мирных отношений с Турцией после уступок, сделанных Эрдоганом по Греции и Кипру. Несмотря на экономические трудности, Эрдоган сохраняет рычаг влияния на европейцев - соглашение о миграционных потоках 2016 года.

«Этот элемент европейско-турецких отношений был омрачен инцидентом с диваном. Это прискорбно», - подчеркнула газета.

Найден способ помирить Россию и Европу

Тренин отметил, что после распада СССР Европа рассматривала Россию «не как будущего члена ЕС и даже не как постоянного кандидата, вроде Турции, а скорее как вечного младшего товарища». По мнению автора, пришло время изменить подходы и выбрать новые области для сотрудничества. Ими могут стать здравоохранение и климат.

«Недавно Россия удивила многих и в Европе, и во всем мире, создав эффективную вакцину «Спутник V». COVID-19 - первая глобальная пандемия за много лет, но явно не последняя», - подчеркнул он.

Итальянскую мафию заподозрили в захвате вакцин

Пока Италия изо всех сил пыталась запустить кампанию по вакцинации, парламентская комиссия по борьбе с мафией заподозрила, что преступные синдикаты лишают прививок пожилых и уязвимых людей - особенно на юге, где мафия часто контролирует органы здравоохранения. Об этом сообщает Politico.

Число медицинских работников, входящих в первую волну для вакцинации, стало подозрительно большим, особенно в Апулии. Выяснилось, что прививки там делали работающим в здравоохранении администраторам, консультантам по связям с общественностью и даже строителям. А на Сицилии, в Калабрии и Кампании провакцинировались политики, юристы, судьи и журналисты.

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