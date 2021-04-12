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Умер актер Джозеф Сираво, сыгравший отца главного героя сериала "Клан Сопрано"

ТАССиещё 3
2 часа назад
Американский актер Джозеф Сираво, известный по роли отца главного героя в сериале "Клан Сопрано", умер в воскресенье в возрасте 64 лет. Об этом сообщила его дочь на своей странице в Instagram.
Умер звезда сериала "Клан Сопрано" Джозеф Сираво
Фото: zone5.ruzone5.ru
"Я была рядом, когда мой дорогой отец мирно ушел из жизни этим утром <...>", - написала она.
Как отмечает газета The Independent, причиной смерти актера стал рак.
Сираво также известен ролями в спектаклях на Бродвее. Среди его работ роли в пьесах Conversations with my father (1992), Oslo (2016), а также в мюзиклах The Boys from Syracuse (2002), Light in the Piazza (2005).
В мире,Джозеф Сираво,The Independent,
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