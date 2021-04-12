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Тегеран пообещал отомстить Израилю за «атаку» на ядерный объект

News.ru
1 час назад
Глава МИД Ирана Джавад Зариф обвинил Израиль в диверсии на ядерном объекте в Натанзе, пообещав отомстить. По мнению главы внешнеполитического ведомства, израильская сторона таким образом демонстрирует, что не позволит Ирану продвинуться в вопросе снятия санкций.
Иран обещал отомстить Израилю за «атаку» на ядерный объект
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Сионисты хотят отомстить иранскому народу в ответ на успех в процессе снятия санкций, наш ответ дойдёт до самих сионистов, — цитирует агентство ИРНА Зарифа.
Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде назвал эту атаку «актом ядерного терроризма на иранской земле» и пообещал, что повреждённые центрифуги заменят на более передовые.
О ЧП на ядерном объекте стало известно утром 11 апреля. Как сообщалось, произошла авария в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана. По данным властей, вреда окружающей среде и людям нанесено не было.
Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди получил ранения во время посещения ядерного объекта в Натанзе. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное.
По версии иранского депутата Малека Шариати, инцидент мог быть результатом саботажа и проникновения на объект внешних сил. Глава Иранской организации атомной энергии, также являющийся вице-президентом страны, Али Акбар Салехи назвал случившееся проявлением «ядерного терроризма». Сам теракт при этом произошёл в национальный день ядерных технологий, писал NEWS.ru.
В мире,Бехруз Камальванди,Джавад Зариф,МИД,ИА IRNA,Тегеран,Израиль,Иран, Исламская Республика,
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