Иран обещал отомстить Израилю за «атаку» на ядерный объект

Ирана Глава МИД Джавад Зариф обвинил Израиль в диверсии на ядерном объекте в Натанзе, пообещав отомстить. По мнению главы внешнеполитического ведомства, израильская сторона таким образом демонстрирует, что не позволит Ирану продвинуться в вопросе снятия санкций.

Сионисты хотят отомстить иранскому народу в ответ на успех в процессе снятия санкций, наш ответ дойдёт до самих сионистов, — цитирует агентство ИРНА Зарифа.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде назвал эту атаку «актом ядерного терроризма на иранской земле» и пообещал, что повреждённые центрифуги заменят на более передовые.

О ЧП на ядерном объекте стало известно утром 11 апреля. Как сообщалось, произошла авария в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана. По данным властей, вреда окружающей среде и людям нанесено не было.

Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди получил ранения во время посещения ядерного объекта в Натанзе. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное.