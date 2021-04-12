Ирана Джавад Зариф обвинил Глава МИД Израиль в диверсии на ядерном объекте в Натанзе, пообещав отомстить. По мнению главы внешнеполитического ведомства, израильская сторона таким образом демонстрирует, что не позволит Ирану продвинуться в вопросе снятия санкций.

"Сионисты хотят отомстить иранскому народу в ответ на успех в процессе снятия санкций, наш ответ дойдёт до самих сионистов", — цитирует агентство ИРНА Зарифа.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде назвал эту атаку «актом ядерного терроризма на иранской земле» и пообещал, что повреждённые центрифуги заменят на более передовые.

В Исламской Республике Иран в распределительной электросети на атомном объекте в городе Натанзе произошла авария. Об этом 11 апреля сообщил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди

По его словам, инцидент произошел на объекте по обогащению урана «Шахид Ахмади Рошан», который расположен в городе Натанза. Авария произошла в распределительной электросети.

Камальванди подчеркнул, что пострадавших и загрязнения окружающей среды нет.

Израиль организовал взрыв на иранском ядерном объекте в Натанзе, пишет The New York Times.

Издание отмечает, что данные об этом инциденте все еще «обрывочны».

В материале сказано, что отключение электроэнергии на объекте в Натанзе случилось из-за «тщательно спланированного взрыва». По информации газеты, американские и израильские сотрудники разведки заявили, что «роль в этом сыграл Израиль».

Источники газеты из числа сотрудников разведки полагают, что ущерб мог быть «нанесен мощным взрывом», который «полностью разрушил независимую и хорошо охраняемую внутреннюю энергосистему, обеспечивающую работу подземных центрифуг, обогащающих уран». По их словам, была проведена «секретная израильская операция». Собеседники издания также заявили, что из-за взрыва «был нанесен сильный удар по возможностям Ирана обогащать уран». На возобновление работы в Натанзе может понадобиться не менее 10 месяцев, говорится в публикации.

«Официальное лицо в США подтвердило причастность Израиля к отключению электричества в Натанзе», — указано в статье.

Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди пострадал в ходе посещения ядерного объекта в Натанзе. Об этом сообщает в воскресенье телерадиовещательная корпорация IRIB.

Отмечается, что чиновник отправился в Натанз для осмотра места произошедшей аварии в распределительной электросети на объекте. По информации телерадиокомпании, Камальванди получил несколько ранений, но находится в хорошем состоянии. Прочие подробности инцидента не приводятся.

Власти Ирана сочли аварию в Натанзе следствием теракта

Версию выдвинул вице-президент исламской республики и глава Организации атомной энергии страны (AEOI) Али Акбар Салехи.

«Иран, осуждая это подлое действие, подчёркивает, что международное сообщество и Международное агентство по атомной энергии должно противостоять этому «ядерному терроризму», — сказал Салехи иранскому телевидению.

По его мнению, случившееся оказалось «провалом противников переговоров по снятию санкций с Ирана». Салехи отметил, что Тегеран оставляет за собой право принять соответствующие меры.

Работы по созданию ядерной энергетики велись в Иране ещё с конца 1950-х годов. В этом ему помогали фирмы и специалисты из США, Франции и ФРГ. В городе Бушере строилась атомная электростанция, ожидалась поставка не менее 23 реакторов от западных фирм.

После свержения шаха Мохаммеда Реза Пехлеви в результате исламской революции 1979 года, новое религиозное руководство до середины 1980-х забыло про атомную энергетику.

В 1992 году были подписаны соглашения с КНР и Россией о строительстве атомных электростанций. Российская сторона взялась достроить электростанцию в Бушере, которая до революции была построена более чем на 80% но пострадала в последующее время. Китай по соглашению с США в 1997 году прекратил сотрудничество с Ираном в ядерной сфере.

С 2002 года начала появляться информация о том, что в Иране планируют развивать не только мирный атом, но и создавать ядерное оружие. В 2004 году под давлением МАГАТЭ и международного сообщества Иран заявил об отказе от работ по обогащению урана, но в 2006 году начал их снова. Совет безопасности ООН в связи с этим принял против Ирана меры по ограничению экспорта нефти, которые негативно отразились на экономике страны.

После прихода к власти в 2013 году нового президента Хасана Роухани начались переговоры, и в 2015 году было утверждён Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, получивший неофициальное название «ядерная сделка». В соответствии с планом с Ирана снимались все санкции в обмен на полный международный контроль над ходом работ в области ядерных технологий.

В 2016 году была запущена достроенная при помощи России атомная электростанция в Бушере.