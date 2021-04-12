Глава МИД Ирана Джавад Зариф обвинил Израиль
в диверсии на ядерном объекте в Натанзе, пообещав отомстить. По мнению главы внешнеполитического ведомства, израильская сторона таким образом демонстрирует, что не позволит Ирану продвинуться в вопросе снятия санкций.
"Сионисты хотят отомстить иранскому народу в ответ на успех в процессе снятия санкций, наш ответ дойдёт до самих сионистов", — цитирует агентство ИРНА Зарифа.
Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде назвал эту атаку «актом ядерного терроризма на иранской земле» и пообещал, что повреждённые центрифуги заменят на более передовые.
В Исламской Республике Иран в распределительной электросети на атомном объекте в городе Натанзе произошла авария. Об этом 11 апреля сообщил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди
.
По его словам, инцидент произошел на объекте по обогащению урана «Шахид Ахмади Рошан», который расположен в городе Натанза. Авария произошла в распределительной электросети.
Камальванди подчеркнул, что пострадавших и загрязнения окружающей среды нет.
Израиль организовал взрыв на иранском ядерном объекте в Натанзе, пишет The New York Times.
Издание отмечает, что данные об этом инциденте все еще «обрывочны».
В материале сказано, что отключение электроэнергии на объекте в Натанзе случилось из-за «тщательно спланированного взрыва». По информации газеты, американские и израильские сотрудники разведки заявили, что «роль в этом сыграл Израиль».
Источники газеты из числа сотрудников разведки полагают, что ущерб мог быть «нанесен мощным взрывом», который «полностью разрушил независимую и хорошо охраняемую внутреннюю энергосистему, обеспечивающую работу подземных центрифуг, обогащающих уран». По их словам, была проведена «секретная израильская операция». Собеседники издания также заявили, что из-за взрыва «был нанесен сильный удар по возможностям Ирана обогащать уран». На возобновление работы в Натанзе может понадобиться не менее 10 месяцев, говорится в публикации.
«Официальное лицо в США подтвердило причастность Израиля к отключению электричества в Натанзе», — указано в статье.
Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди пострадал в ходе посещения ядерного объекта в Натанзе. Об этом сообщает в воскресенье телерадиовещательная корпорация IRIB.
Отмечается, что чиновник отправился в Натанз для осмотра места произошедшей аварии в распределительной электросети на объекте. По информации телерадиокомпании, Камальванди получил несколько ранений, но находится в хорошем состоянии. Прочие подробности инцидента не приводятся.
Власти Ирана сочли аварию в Натанзе следствием теракта
Версию выдвинул вице-президент исламской республики и глава Организации атомной энергии страны (AEOI) Али Акбар Салехи.
«Иран, осуждая это подлое действие, подчёркивает, что международное сообщество и Международное агентство по атомной энергии должно противостоять этому «ядерному терроризму», — сказал Салехи иранскому телевидению.
По его мнению, случившееся оказалось «провалом противников переговоров по снятию санкций с Ирана». Салехи отметил, что Тегеран оставляет за собой право принять соответствующие меры.
Работы по созданию ядерной энергетики велись в Иране ещё с конца 1950-х годов. В этом ему помогали фирмы и специалисты из США, Франции и ФРГ. В городе Бушере строилась атомная электростанция, ожидалась поставка не менее 23 реакторов от западных фирм.
После свержения шаха Мохаммеда Реза Пехлеви в результате исламской революции 1979 года, новое религиозное руководство до середины 1980-х забыло про атомную энергетику.
В 1992 году были подписаны соглашения с КНР и Россией о строительстве атомных электростанций. Российская сторона взялась достроить электростанцию в Бушере, которая до революции была построена более чем на 80% но пострадала в последующее время. Китай по соглашению с США в 1997 году прекратил сотрудничество с Ираном в ядерной сфере.
С 2002 года начала появляться информация о том, что в Иране планируют развивать не только мирный атом, но и создавать ядерное оружие. В 2004 году под давлением МАГАТЭ и международного сообщества Иран заявил об отказе от работ по обогащению урана, но в 2006 году начал их снова. Совет безопасности ООН
в связи с этим принял против Ирана меры по ограничению экспорта нефти, которые негативно отразились на экономике страны.
После прихода к власти в 2013 году нового президента Хасана Роухани
начались переговоры, и в 2015 году было утверждён Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, получивший неофициальное название «ядерная сделка». В соответствии с планом с Ирана снимались все санкции в обмен на полный международный контроль над ходом работ в области ядерных технологий.
В 2016 году была запущена достроенная при помощи России атомная электростанция в Бушере.
В 2018 году президент США Дональд Трамп
объявил, что Иран нарушает условия СВПД. и поэтому США выходят из сделки и восстанавливают все санкции. Другие участники плана, - Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия, не согласились с действиями США. Поскольку США угрожают санкциями всем, кто будет вести торговлю с Ираном, для торговли с этой страной создаётся независимый платёжный механизм.