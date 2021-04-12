Киев обвинил Москву в нарушении международного договора

Россия нарушила требования Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

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Там рассказали, что 7 апреля активировали соответствующий документ и, согласно предусмотренной им процедуре, направили России официальный запрос о предоставлении разъяснений относительно существенного роста в течение последних дней ее военного присутствия вдоль границы с Украиной и в Донбассе.

Москва ответила, что не ведет такой деятельности, после чего отказалась участвовать в консультациях по снижению напряжения и встрече с участием других государств-участников ОБСЕ, созванной Украиной 10 апреля.

«Отказ Москвы выполнять положения Венского документа является очередным подтверждением намерений России продолжать военное давление и угрозы силой в отношении Украины», — заявили в пресс-службе украинского МИДа.

Там призвали Россию отвести войска от границы с Украиной, прекратить воинственную риторику и дезинформацию и начать добросовестно выполнять положения минских договоренностей и обязательства по Венскому документу ОБСЕ.