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Киев обвинил Москву в нарушении международного договора

Артём Кульша
47 минут назад
Россия нарушила требования Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Киев обвинил Москву в нарушении международного договора
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Там рассказали, что 7 апреля активировали соответствующий документ и, согласно предусмотренной им процедуре, направили России официальный запрос о предоставлении разъяснений относительно существенного роста в течение последних дней ее военного присутствия вдоль границы с Украиной и в Донбассе.
Москва ответила, что не ведет такой деятельности, после чего отказалась участвовать в консультациях по снижению напряжения и встрече с участием других государств-участников ОБСЕ, созванной Украиной 10 апреля.
«Отказ Москвы выполнять положения Венского документа является очередным подтверждением намерений России продолжать военное давление и угрозы силой в отношении Украины», — заявили в пресс-службе украинского МИДа.
Там призвали Россию отвести войска от границы с Украиной, прекратить воинственную риторику и дезинформацию и начать добросовестно выполнять положения минских договоренностей и обязательства по Венскому документу ОБСЕ.
8 апреля, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обменялись мнениями по ситуации на Украине. Путин обратил внимание собеседницы на провокационные действия украинских властей, целенаправленное обострение ими обстановки на линии соприкосновения в Донбассе.
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