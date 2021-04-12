В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

В Белоруссии прекратили вещание телеканала Euronews

ТАСС
1 час назад
Министерство информации Белоруссии приняло решение о прекращении трансляции в республике телеканала Euronews. Об этом сообщает в понедельник сайт ведомства.
В Белоруссии прекратили вещание телеканала Euronews
Фото: ReutersReuters
"Министерством информации исключена иностранная телепрограмма Euronews. Срок действия ранее выданного разрешения на распространение на территории Республики Беларусь истек", - отмечается в сообщении.
Вместе с тем, по данным Мининформа, с понедельника в республике начинает вещание "Победа" - телепрограмма о Великой Отечественной войне, российского производства. В Мининформе выразили надежду, что "новая программа военно-патриотической направленности найдет достойный отклик в душах и сердцах зрителей и, особенно, ветеранов Великой Отечественной войны".
В белорусской компании "Белтелеком", являющейся крупнейшим в республике поставщиком интернет-услуг и телевидения, подтвердили прекращение вещания телеканала Euronews. "Да, с сегодняшнего дня вещание Euronews прекращено", - отметили в компании. Также с утра перестал транслировать Euronews еще один крупный телекоммуникационный оператор республики - "Космос ТВ".
В мире,Беларусь,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители