В Белоруссии прекратили вещание телеканала Euronews

Вместе с тем, по данным Мининформа, с понедельника в республике начинает вещание "Победа" - телепрограмма о Великой Отечественной войне, российского производства. В Мининформе выразили надежду, что "новая программа военно-патриотической направленности найдет достойный отклик в душах и сердцах зрителей и, особенно, ветеранов Великой Отечественной войны".