Россиянка рассказала об ограничениях из-за COVID-19 в Турции

Туристка из России , отдыхающая в Турции , рассказала о реальной обстановке в стране, где наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом. Своими наблюдениями она поделилась в блоге в «Яндекс.Дзен».

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«Рамблер» писал, что в последние недели в Турции наблюдается взрывной рост заболеваемости COVID-19 – в 3,5 раза за несколько недель. СМИ со ссылкой на источники в Министерстве транспорта сообщили, что Россия может ввести ограничения на туристические полеты в Турцию.

По словам российской туристки, находящейся в Стамбуле, внешне в городе все спокойно, а местные жители занимаются своими делами.

«На улицах практически все ходят в масках. Для местных жителей за хождение без масок предусмотрен серьезный штраф. В рублях это примерно 30 000. И это не слова, их действительно штрафуют», - пояснила она.

Блогер отметила, что местные жители также соблюдают комендантский час, введенный властями.

«Сегодня пятница и в 21.00 улицы города опустели, так как в это время начинается комендантский час, который продлится до 5 часов утра понедельника. Кстати, на туристов комендантский час не распространяется», - рассказала туристка.

Она высказала мнение, что рост заболеваемости коронавирусом в стране произошел из-за массового тестирования в преддверии туристического сезона.

«И среди большого количества выявленных случаев основная часть - это те, у кого нет симптомов. ( ) Я сейчас нахожусь в Турции и не понимаю из-за чего весь сыр бор», - заявила блогер.