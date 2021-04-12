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В Сеть утекли записи бесед обвиняемого по делу МН17

Артём Кульша
1 час назад
Нидерландское издание Nieuwsuur опубликовало записи бесед одного из обвиняемых по делу о крушении малазийского «Боинга» в Донбассе.
В Сеть утекли записи бесед обвиняемого по делу МН17
Фото: ReutersReuters
В 2014 году, как сообщал «Рамблер», самолет «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines (рейс МН17) был сбит над Донбассом ракетой из зенитного ракетного комплекса «Бук». В марте 2020-го в Нидерландах стартовало судебное разбирательство.
По версии обвинения, лайнер сбили ополченцы Донбасса из российского ЗРК. Обвиняемыми по делу проходят граждане России Игорь Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко.
Вчера Nieuwsuur опубликовало записи нескольких тысяч телефонных разговоров Дубинского, перехваченных Службой безопасности Украины. Нидерландские журналисты утверждают, что эти записи подтверждают вывод о том, что «Боинг» был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук».
«"Сушка" вальнула "Боинг", а "Сушку" уже наши "Буком"», — звучит на одной из записей.
В феврале заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что Международный суд ООН завершит рассмотрение иска Украины к России по делу о крушении малазийского «Боинга» в Донбассе не раньше 2023 года.
В мире,Происшествия,Леонид Харченко,Олег Пулатов,Евгений Енин,Сергей Дубинский,Игорь Стрелков,СБУ,ООН,
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