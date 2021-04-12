В Сеть утекли записи бесед обвиняемого по делу МН17

В 2014 году, как сообщал «Рамблер», самолет «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines (рейс МН17) был сбит над Донбассом ракетой из зенитного ракетного комплекса «Бук». В марте 2020-го в Нидерландах стартовало судебное разбирательство.
Вчера Nieuwsuur опубликовало записи нескольких тысяч телефонных разговоров Дубинского, перехваченных Службой безопасности Украины. Нидерландские журналисты утверждают, что эти записи подтверждают вывод о том, что «Боинг» был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук».
«"Сушка" вальнула "Боинг", а "Сушку" уже наши "Буком"», — звучит на одной из записей.
В феврале заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что Международный суд ООН завершит рассмотрение иска Украины к России по делу о крушении малазийского «Боинга» в Донбассе не раньше 2023 года.