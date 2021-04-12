Принц Филипп просил принца Чарльза возглавить семью

Британский принц Филипп незадолго до своей смерти попросил своего старшего сына, принца Чарльза , позаботиться о матери, королеве Елизавете II , а также стать во главе королевской семьи. Об этом пишет таблоид The Sun, ссылаясь на королевского биографа Роберта Джобсона.

Фото: The Royal Family/Instagram The Royal Family/Instagram

Как уточняет издание, принц Чарльз получил такое указание в ходе встречи с Филиппом в лондонской больнице, где тот лечился.

Джобсон сообщил, что «в эмоциональной беседе» у постели герцог Эдинбургский посоветовал Чарльзу позаботиться о Елизавете II, когда тот уйдет. «Он также рассказал о том, как Чарльз должен вести королевскую семью в предстоящие годы», — сообщил он.

Издание указало, что этим можно объяснить тот факт, что принц Уэльский выглядел печальным и со слезами на глазах, когда покидал больницу.

Ранее в Букингемском дворце рассказали о состоянии Елизаветы II после смерти супруга.

9 апреля стало известно, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался в возрасте 99 лет.

16 февраля супруг британской королевы был госпитализирован. Спустя месяц он покинул госпиталь имени Эдуарда VII после успешной операции на сердце.