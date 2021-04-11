В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

В Грузии объявили о начале третьей волны COVID-19

ИА Regnumиещё 1
11 часов назад
В Грузии началась третья волна распространения коронавируса, заявил генеральный директор Национального центра по контролю над заболеваниями минздрава страны Амиран Гамкрелидзе.
"В стране уже началась третья волна, однако мы хотим, чтобы она была максимально управляемой, чтобы не получить широкомасштабной эпидемии», — сказал он в эфире телеканала «Рустави 2».
Он уточнил, что все кластеры распространения коронавируса, которые есть в Грузии, связаны с большим скоплением людей: свадьбы, поминки, дни рождения и прочее.
Напомним, в Грузии с 1 апреля отменён запрет на работу детских развлекательных центров, театров и кинотеатров. Также с этого дня разрешено проводить спортивные соревнования в присутствии зрителей. В стране продолжает действовать комендантский час, который длится с 21:00 до 05:00. В общественных местах, в том числе на улице, действует масочный режим.
В мире,COVID-19,Минздрав РФ,Грузия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители