В Грузии объявили о начале третьей волны COVID-19

Он уточнил, что все кластеры распространения коронавируса, которые есть в Грузии, связаны с большим скоплением людей: свадьбы, поминки, дни рождения и прочее.

Напомним, в Грузии с 1 апреля отменён запрет на работу детских развлекательных центров, театров и кинотеатров. Также с этого дня разрешено проводить спортивные соревнования в присутствии зрителей. В стране продолжает действовать комендантский час, который длится с 21:00 до 05:00. В общественных местах, в том числе на улице, действует масочный режим.