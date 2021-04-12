Китай задумался о смешивании вакцин против COVID-19

Китай официально рассматривает возможность смешивания вакцин против COVID-19 в качестве способа дальнейшего повышения их эффективности, сообщает Reuters

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Имеющиеся данные показывают, что китайские вакцины отстают от других вакцин, включая Pfizer и Moderna, с точки зрения эффективности, но требуют менее строгого контроля температуры при хранении.

Доступные в настоящее время вакцины «не обладают очень высоким уровнем защиты», сказал Гао Фу, директор китайских центров по контролю и профилактике заболеваний на конференции в китайском городе Чэнду. «Рассматривается возможность инъекций вакцинами различных технических направлений», — сказал он.

Гао добавил, что принятие мер по оптимизации процесса вакцинации, включая изменение количества доз и промежутка времени между дозами, было «определенным» решением проблем эффективности.

Китай разработал четыре собственные вакцины, одобренные для общественного использования, и официальный представитель заявил, что к концу года страна, вероятно, произведет 3 млрд доз.

Вакцина от COVID-19, разработанная китайской компанией Sinovac, показала эффективность чуть выше 50% при бразильских клинических испытаниях. Отдельное исследование в Турции показало, что ее эффективность составила 83,5%.

Подробных данных об эффективности вакцин, производимых китайской Sinopharm, не опубликовано. Согласно промежуточным результатам, эффективность двух вакцин, разработанных ее подразделениями, составляет 79,4% и 72,5% соответственно.

Оба производителя вакцин представили данные о своих вакцинах против COVID-19 с указанием уровней эффективности, соответствующих требованиям Всемирной организации здравоохранения , сообщила группа экспертов ВОЗ в марте.

Китай отправил за границу миллионы доз своих вакцин, а официальные лица и государственные СМИ яростно защищали вакцины, ставя под сомнение безопасность и логистические возможности других вакцин.