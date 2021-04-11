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Президент Чехии пересядет в инвалидную коляску из-за проблем с ногами

News.ruиещё 4
1 час назад
Президент Чехии Милош Земан принял решение передвигаться на инвалидной коляске. Причиной стали его больные ноги, рассказал сам глава государства.
Земан пересядет в инвалидное кресло
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
О проблемах с ними политик в последние годы неоднократно рассказывал в СМИ. Тем не менее о намерении пересесть в коляску до последнего не упоминал, ожидая вердикта врачей, передаёт телеканал Blesk.
Будут исцелены эти ноги или нет? Если будут, тогда бессмысленно пересаживаться в инвалидную коляску. Если же вердикт врача — инвалидная коляска, тогда зачем заставлять отличных охранников тащить меня, помогая мне идти, если можно просто сесть в кресло? — объяснил свои мотивы Земан.
По его словам, он уже сейчас передвигается в инвалидной коляске в загородной резиденции и время от времени в президентском дворце в Пражском граде.
По словам президента, если 28 октября в Пражском граде состоится празднование очередной годовщины образования Чехословакии, отменённое из-за пандемии коронавируса в 2020 году, то традиционную церемонию награждения орденами и медалями граждан республики он проведёт сидя.
Ранее, как писал NEWS.ru, Земан заявил, что полностью доверяет российскому препарату от коронавирусной инфекции «Спутник V» и готов привиться им, если ему потребуется ревакцинация.
В мире,Милош Земан,Чешская Республика,
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