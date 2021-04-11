На Украине русских богатырей объявили украинцами

На Украине появилось исследование местных историков и филологов о русских богатырях. В нем говорится, что Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович на самом деле были украинскими "лыцарями". Исследование опубликовал один из сайтов незалежной, пишет "МК"

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В доказательство приводятся исторические прототипы.

Например, Илья Муромец, по мнению авторов, - Илья Чобитько. Он якобы происходил не из рязанской, а из черниговской земли. Чобитько родился в Муровске и был монахом Киево-Печерской Лавры.

Алеша Попович был не ростовским боярином, а уроженцем городка Пирятин на Полтавщине.

Добрыня – это воевода князя Владимира Красное Солнышко.

Так называемая «Киевская Русь» (термин, придуманный советскими учеными для Древней Руси), по мнению авторов, была не только в пределах нынешней Украины, но простиралась севернее, вплоть до Новгорода. Утверждается, что «московиты» присвоили себе украинскую историю и ее героев.

В интернете уже высмеяли псевдоученых с Украины и их теории. Комментаторы пишут:

«Картину "Три богатыря" переписать. Все 3 персонажа должны быть не с бородой, а с усами. На голове должен быть лишь хохол».

«Все и так знают, что украинцы появились на Земле еще до появления на ней жизни».

«Три богатыря были украинцами. И не просто украинцами, а тремя первыми украинскими космонавтами. Это они открыли нам космос. А русские украли у нас 12 апреля. Это русские стерли все фильмы и сожгли все книги про первых украинских космонавтов».

Аналитики отмечают, что с начала девяностых годов на украинского читателя обрушился самый настоящий шквал исторических «сенсаций», которые якобы скрывали от угнетённых украинцев «московские оккупанты». Этот поток усилился после путча 2014 года и прихода к власти радикалов.