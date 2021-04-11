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На Украине русских богатырей объявили украинцами

Майк Габриелян
41 минуту назад
На Украине появилось исследование местных историков и филологов о русских богатырях. В нем говорится, что Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович на самом деле были украинскими "лыцарями". Исследование опубликовал один из сайтов незалежной, пишет "МК".
На Украине русских богатырей объявили украинцами
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В доказательство приводятся исторические прототипы.
Например, Илья Муромец, по мнению авторов, - Илья Чобитько. Он якобы происходил не из рязанской, а из черниговской земли. Чобитько родился в Муровске и был монахом Киево-Печерской Лавры.
Алеша Попович был не ростовским боярином, а уроженцем городка Пирятин на Полтавщине.
Добрыня – это воевода князя Владимира Красное Солнышко.
Так называемая «Киевская Русь» (термин, придуманный советскими учеными для Древней Руси), по мнению авторов, была не только в пределах нынешней Украины, но простиралась севернее, вплоть до Новгорода. Утверждается, что «московиты» присвоили себе украинскую историю и ее героев.
В интернете уже высмеяли псевдоученых с Украины и их теории. Комментаторы пишут:
«Картину "Три богатыря" переписать. Все 3 персонажа должны быть не с бородой, а с усами. На голове должен быть лишь хохол».
«Все и так знают, что украинцы появились на Земле еще до появления на ней жизни».
«Три богатыря были украинцами. И не просто украинцами, а тремя первыми украинскими космонавтами. Это они открыли нам космос. А русские украли у нас 12 апреля. Это русские стерли все фильмы и сожгли все книги про первых украинских космонавтов».
Аналитики отмечают, что с начала девяностых годов на украинского читателя обрушился самый настоящий шквал исторических «сенсаций», которые якобы скрывали от угнетённых украинцев «московские оккупанты». Этот поток усилился после путча 2014 года и прихода к власти радикалов.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как и зачем постмайданные власти создают мифы и стремятся стереть коллективную память большого русского народа.
В мире,Украина,
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