Запад попытался обвинить Россию в эскалации в Донбассе

В Донбассе наблюдается рост провокационной деятельности украинских вооружённых сил. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . По его словам, такая стратегия рано или поздно может привести к возобновлению гражданской войны на востоке страны. Песков также констатировал, что Киев продолжает саботировать выполнение Минских соглашений. Между тем Запад выражает обеспокоенность в связи с передвижением войск РФ на своей территории близ границы с Украиной . С призывом «объяснить» эти действия выступила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, а глава Госдепа Энтони Блинкен пригрозил Москве «последствиями». При этом, как отмечают аналитики, Запад намеренно игнорирует дестабилизирующие действия Киева в Донбассе.

Фото: РИА Новости © Максим Захаров РИА Новости © Максим Захаров

В Донбассе наблюдается рост провокационной деятельности украинских вооружённых сил, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На Донбассе происходит ситуация невыполнения Минских договорённостей. И на Донбассе происходит ситуация, связанная с повышением активности провокационных действий со стороны вооружённых сил Украины. То есть случаются провокации, возникает какой-то ответный огонь на эти провокации», — сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Песков не исключает, что такая политика Киева может рано или поздно привести к интенсификации гражданской войны на Украине.

«Поскольку в целом напряжённость, деэскалация не происходит, напряжённость очень высокая, то подобные провокации, они могут в одночасье воспламенить огонь этой самой гражданской войны внутри украинского конфликта. Поэтому мы все постоянно говорим о нашей обеспокоенности», — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

При этом он отметил, что РФ хоть и не является стороной внутреннего украинского конфликта, но тем не менее не оставит жителей Донбасса в беде.

«Россия никогда не была участницей этого конфликта. Но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны», — напомнил Песков.

Он также уточнил, что в настоящее время продолжаются контакты на уровне политсоветников в нормандского формате.

«Работа ведётся по линии политсоветников очень напряжённая. Политсоветники «четвёрки» находятся в постоянном контакте. Это очень сложный контакт, требует огромного терпения всех четырёх сторон. Но тем не менее он ведётся. И ведётся он как раз в интересах подготовки и проведения такой встречи в верхах», — заявил Песков.

По его словам, Москва будет настаивать на том, что для проведения нового саммита «четвёрки» должны быть выполнены хоть какие-то предыдущие договоренности.

Кроме того, Песков признал, что у РФ есть определённые разногласия по поводу Донбасса с Францией и ФРГ, которые также входят в «нормандскую четвёрку». Вместе с тем и Париж, и Берлин согласны с Москвой, что альтернативы Минским соглашениям нет, подчеркнул пресс-секретарь президента России.

«Россия никому не угрожает»

Тем временем Запад продолжает выражать обеспокоенность в связи с передвижением подразделений ВС РФ по территории России.

В воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC заявил, что в Вашингтоне серьёзно озабочены ситуацией на российско-украинской границе. Политик добавил, что Соединённые Штаты поддерживают со своими европейскими партнёрами «очень тесные контакты и координацию» по этому вопросу.

При этом Блинкен пригрозил России «последствиями» за якобы возможную агрессию с её стороны.

«Президент Байден очень ясно выразился по этому вопросу — если Россия будет действовать опрометчиво или агрессивно, будут «издержки», будут последствия», — сказал американский госдеятель.

Ранее Вашингтон попросил Москву объяснить «провокации» с её стороны. Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США расценивают действия России на границе как эскалацию.

За перемещениями российских военных по территории РФ активно следят и в Берлине. Так, по мнению министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Москва могла бы прокомментировать манёвры у границы с Украиной.

«Если России нечего скрывать, ей не составило бы труда объяснить, какие войска, куда и с какой целью перемещаются», — написала она в Twitter.

Ещё один немецкий политик, глава Европейской народной партии (ведущей фракции в Европарламенте . — RT) Манфред Вебер в ходе интервью медиагруппе Funke выступил за ужесточение европейских и американских санкций против России в случае эскалации ситуации на юго-востоке Украины.

По словам Вебера, РФ якобы занимается «опасными провокациями». Он заявил, что «усиление российского военного присутствия» на границе с Украиной является «испытанием Запада».

В связи с этим политик призвал в случае эскалации прибегнуть к жёстким санкциям. Среди возможных мер он назвал отключение России от SWIFT и замораживание счетов российских «олигархов». Кроме того, Вебер заявил, что в случае эскалации дальнейшая судьба «Северного потока — 2» также окажется под вопросом.

Как отмечали СМИ со сслыкой на сообщение правительства Германии, канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре призвала президента России Владимира Путина «свернуть военное усиление вблизи границ с Украиной». Впрочем, как пояснил Дмитрий Песков, Меркель лишь выразила обеспокоенность по этому поводу, а не требовала сворачивания.

«А как мы перемещаем, куда мы перемещаем войска внутри нашей собственной территории — это наше личное дело, наше внутреннее дело. И это не должно вызывать ни у кого обеспокоенности», — подчеркнул Песков.

Параллельно с этим в западных медиа активно муссируется тема возможного военного вторжения на Украину со стороны РФ. Аналогичные настроения царят и в украинских СМИ, а также в политических кругах республики.

Так, министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Россия якобы пытается продемонстрировать готовность к применению «вооружённой силы» против Украины, которое она, по его словам, рассматривает как инструмент достижения своих стратегических целей.

«Стратегической целью Российской Федерации относительно Украины остается её возвращение под свой контроль и срыв нашего евроатлантического пути развития», — утверждает министр.

Стоит отметить, что Москва не скрывает, что в апреле на территории страны действительно велась передислокация войск в рамках запланированных учений, которые проходят во всех военных округах.

При этом Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что РФ никому не угрожает и передвижение своих войск на собственной территории — это внутреннее дело России.

«Повторяю то, что я говорил уже неоднократно: Россия никому не угрожала и не угрожает и ни для кого не представляет угрозу. Российские вооружённые силы находятся там, на территории России, где это признано необходимым и целесообразным», — сказал он.

С аналогичным заявлением выступила на брифинге 9 апреля и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова . С её точки зрения, Париже и Берлину стоило бы «концентрироваться не на отслеживании передвижения российских войск на российской территории», а на невыполнении Киевом своих обязательств.

«Под каблуком России»

Как отмечают эксперты, говоря о якобы агрессивных шагах РФ, Украина и западные страны умышленно игнорируют действия Киева, которые, по сути, и привели к серьёзному обострению ситуации в Донбассе.

В последние недели, нарушив условия перемирия, Украина начала стягивать войска и бронетехнику к линии соприкосновения и резко увеличила количество обстрелов позиций народных милиций непризнанных ДНР и ЛНР, а также гражданских объектов непризнанных республик.

При этом работа Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе фактически была заблокирована из-за неконструктивной позиции Киева. Например, в начале апреля глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук внезапно предложил перенести переговоры из Белоруссии в другую страну, потому что Минск якобы не является нейтральной стороной и находится «под каблуком России».

Его поддержал и вице-премьер, министр по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Алексей Резников , заявив, что Киев не будет отправлять членов своей делегации в Минск.

При этом Минские соглашения на Украине всё регулярнее обесценивают. Об этом напомнил и Дмитрий Песков.

«Когда мы всё чаще и чаще и на самых различных уровнях слышим заявления из Киева о том, что Минский комплекс мер является уже чуть ли не бесполезным рудиментом, то это, наверное, вызывает недоумение не только у нас, но и в Париже, и в Берлине», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Действия Киева по эскалации напряжённости уже стали причиной роста количества жертв среди мирного населения Донбасса. Особый резонанс вызвала гибель пятилетнего ребёнка, которая произошла, по информации управления Народной милиции ДНР, от взрыва сброшенной с украинского беспилотника бомбы.

Глава ДНР Денис Пушилин в интервью телеканалу «Россия 1» сообщил, что этот трагический инцидент квалифицирован следственными органами как террористический акт.

«Российское руководство суверенно»

По словам аналитиков, «обеспокоенность» западных политиков передвижением подразделений ВС РФ на собственной территории выглядит странно и является проявлением лицемерия, поскольку Москва не нарушает никаких законов.

«Россия перебрасывает войска в рамках запланированных учений. Кроме того, российское руководство суверенно и может передвигать на своей территории войска в том направлении, в каком считает нужным. В данном вопросе ни одна иностранная держава не вправе диктовать России, что она должна делать на своей территории», — сказал в интервью RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Как отметил Константин Блохин, цель такой риторики западных государств — желание выставить Россию агрессором.

«США пытаются в глобальном масштабе консолидировать Запад на антироссийской основе, чтобы легитимизировать новую холодную войну. Ситуация по типу Скрипалей для этой цели не годится. Более весомым доводом с точки зрения геополитики может стать только мнимое присутствие России на территории Донбасса», — рассуждает Блохин.

«На самом деле Зеленский, перебрасывая украинские войска на линию разграничения, выслуживается перед своими американскими кураторами ради получения очередных финансовых траншей и военно-политической помощи. Кроме того, они явно намерены обвинить во всех нынешних проблемах Украины РФ», — добавил эксперт.

При этом он назвал политику Киева крайне недальновидной, потому что в случае если он доведёт дело до реального обострения в Донбассе Запад вряд ли станет напрямую вмешиваться в ситуацию.