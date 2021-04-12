Нидерланды отказались комментировать утечку по делу MH17

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу голландской прокуратуры.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли находившиеся на борту 283 пассажира и 15 членов экипажа.