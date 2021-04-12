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Прокуратура Нидерландов не комментирует утечку записей по делу MH17

RT на русскомиещё 15
4 часа назад
Прокуратура Нидерландов не стала комментировать утечку попавших в распоряжение журналистов из Нидерландов аудиозаписей, которые могут иметь отношение к крушению Boeing авиакомпании Malaysia Airlines на Украине в июле 2014 года.
Нидерланды отказались комментировать утечку по делу MH17
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу голландской прокуратуры.
Так в ведомстве ответили на просьбу прокомментировать утечку или подтвердить подлинность записей разговоров, приписываемых Сергею Дубинскому — одному из четверых обвиняемых по делу MH17.
Ранее журналисты голландской программы Nieuwsuur получили доступ к его телефонным разговорам. По данным корреспондентов, записи были сделаны сотрудниками СБУ.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала итоги исследования роли в крушении рейса МН17 фактора незакрытия Украиной своего воздушного пространства для полётов гражданских самолётов над зоной вооружённого конфликта.
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли находившиеся на борту 283 пассажира и 15 членов экипажа.
Судебный процесс стартовал в Нидерландах 9 марта 2020 года.
В мире,Сергей Дубинский,Мария Захарова,Boeing,СБУ,МИД,Нидерланды,Украина,
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