Нидерланды отказались комментировать утечку по делу MH17

Прокуратура Нидерландов не стала комментировать утечку попавших в распоряжение журналистов из Нидерландов аудиозаписей, которые могут иметь отношение к крушению Boeing авиакомпании Malaysia Airlines на Украине в июле 2014 года.
Ранее журналисты голландской программы Nieuwsuur получили доступ к его телефонным разговорам. По данным корреспондентов, записи были сделаны сотрудниками СБУ.
Ранее официальный представитель МИД РоссииМария Захаровапрокомментировала итоги исследования роли в крушении рейса МН17 фактора незакрытия Украиной своего воздушного пространства для полётов гражданских самолётов над зоной вооружённого конфликта.
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли находившиеся на борту 283 пассажира и 15 членов экипажа.