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Южноафриканский штамм оказался сильнее вакцины от Pfizer

Инфо 24иещё 3
12 минут назад
Оказалось, что «южноафриканский» штамм коронавируса нового типа способен «обходить» защиту, которую обеспечивает вакцина компаний Pfizer и BioNTech. Информацию об этом передает Reuters со ссылкой на израильских ученых.
Исследование проводили специалисты из Тель-Авивского университета и объединения «Клалит», в нем приняли участие 400 человек, заразившиеся коронавирусом после вакцинации, и столько же непривитых людей с COVID-19.
В соответствии с результатами исследования, показатель распространенности «южноафриканского» варианта патогена среди лиц, получивших обе дозы вакцины, в 8 раз превышал аналогичный показатель у непривитых – 5,4% против 0,7%.
«Мы обнаружили непропорционально высокий уровень южноафриканского варианта среди людей, вакцинированных второй дозой, по сравнению с группой невакцинированных. Это означает, что южноафриканский вариант способен до некоторой степени прорвать защиту вакцины », – сообщил представитель Тель-Авивского университета.
Исследователи предупредили, что в опытах использовалась небольшая выборка людей. Кроме того, оно на данный момент не было рецензировано. В компании Pfizer не стали комментировать результаты исследования.
В мире,Pfizer,Reuters,
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