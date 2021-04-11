В Китае посчитали количество развязанных США войн после Второй мировой

Правозащитники Китая подсчитали, сколько войн и гуманитарных катастроф вызвала агрессивная внешняя политика США во имя мирового господства.

Работу опубликовало Китайское общество исследований в области прав человека. Она называется «Тяжелые гуманитарные катастрофы, вызванные агрессивными войнами США против зарубежных стран».

В работе говорится, что США десятки лет ведут зарубежные войны под лозунгом «гуманитарного вмешательства». Это привело к огромному материальному ущербу и многочисленным жертвам на всей планете.

Штаты устроили 201 вооруженный конфликт из 248, произошедших в 153 регионах мира с конца Второй мировой войны. Это цифры только за 1945–2001 годы. В частности, не учтены развязанные американцами войны на Ближнем Востоке.

Помимо прямого участия в войнах, Вашингтон вмешивался в дела других стран, поддерживая прокси-войны (подстрекательство к гражданским войнам и сепаратистским конфликтам, выгодным США), разжигая антиправительственные мятежи, совершая убийства, поставляя оружие и боеприпасы и обучая антиправительственные вооруженные силы. Всем этим США нанесли ущерб социальной стабильности и общественной безопасности множества стран.

«Войны, развязанные Соединенными Штатами, привели к катастрофическим последствиям, включая массовые жертвы, повреждение объектов, стагнацию производства, волны беженцев, социальные волнения, экологический кризис, психологические травмы и другие сложные социальные проблемы», - говорится в исследовании.

Отмечается, что американская агрессия также нанесла ущерб странам, не участвовавшим в войнах. Кроме того, сами Штаты зачастую становились жертвой войны, которую они начинали.

Гуманитарный кризис, вызванный военными действиями, проистекает из гегемонистского менталитета Соединенных Штатов. Правозащитники отмечают, что нелепо ожидать, что страна-гегемон будет защищать права человека в других странах.

В будущем подобных войн и катастроф можно избежать, если США откажутся от мышления страны-гегемона и перестанут руководствоваться лишь собственными интересами.