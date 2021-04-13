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Украина призвала Запад усилить санкции против России и «Северного потока — 2»

Вечерняя Москваиещё 4
12 минут назад
На Украине ожидают от Запада действий, а не просто политических призывов, в том числе усиления санкций против РФ и «Северного потока — 2». Об этом сказала вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире канала ICTV.
Украина призвала Запад усилить санкции против России
Фото: ТАССТАСС
— Мы ожидаем действий, важно говорить об усилении санкций, важно говорить о потенциальном введении санкций против узкого круга Владимира Путина, важно говорить о прекращении «Северного потока — 2», — заявила она, передает РИА Новости.
Ранее глава фракции Европарламента Манфред Вебер предложили ужесточить санкции против России «при эскалации ситуации на востоке Украины». По его словам, РФ якобы продолжает совершать «опасные провокации» и усиливает военное присутствие на границах с Украиной. Он считает, что подобные действия являются «испытанием Запада» и должны быть пресечены «незамедлительным и сильным ответом» со стороны ЕС и США.
Конфликт на востоке Украины
Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.
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