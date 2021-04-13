Савченко: Власти «наплевали» на участников АТО в Донбассе

Надежда Савченко. В течение последних лет власти Украины «плевали» на участников «антитеррористической операции» в Донбассе, в том числе обманывая их с обещанной землёй. Об этом рассказала экс-депутат Верховной рады

Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В эфире телеканала «Наш» Савченко рассказала, что участники АТО до сих пор не получили два гектара земли, которые им обещали экс-президент Пётр Порошенко и нынешний лидер страны Владимир Зеленский . По словам Савченко, землю у участников боевых действий на юго-востоке страны крадут местные власти.

Завтра вы будете лоббировать закон, чтобы продать землю, открыть рынок, продать ее иностранцам. Вы этим не подрываете боевой дух? — заявила Надежда Савченко.

По словам экс-депутата, после «майдана» в 2014 году многие соотечественники испытывали подъём и оптимизм, поэтому в боевых действиях в Донбассе участвовало большое число добровольцев. Теперь же воевать становится, по сути, некому.

В этот раз не будет такого. Не будет, потому что семь лет показали, как власть умеет плевать на участников АТО и на людей, — резюмировала Надежда Савченко.

«Антитеррористическую операцию» против самопровозглашённых ДНР и ЛНР на юго-востоке Украины киевские власти начали весной 2014 года. По данным ООН, за это время жертвами конфликта стали порядка 13 тысяч человек.