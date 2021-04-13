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Савченко рассказала, как власти «наплевали» на участников АТО в Донбассе

News.ruиещё 1
7 минут назад
В течение последних лет власти Украины «плевали» на участников «антитеррористической операции» в Донбассе, в том числе обманывая их с обещанной землёй. Об этом рассказала экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.
Савченко: Власти «наплевали» на участников АТО в Донбассе
Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look PressNazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
В эфире телеканала «Наш» Савченко рассказала, что участники АТО до сих пор не получили два гектара земли, которые им обещали экс-президент Пётр Порошенко и нынешний лидер страны Владимир Зеленский. По словам Савченко, землю у участников боевых действий на юго-востоке страны крадут местные власти.
Завтра вы будете лоббировать закон, чтобы продать землю, открыть рынок, продать ее иностранцам. Вы этим не подрываете боевой дух? — заявила Надежда Савченко.
По словам экс-депутата, после «майдана» в 2014 году многие соотечественники испытывали подъём и оптимизм, поэтому в боевых действиях в Донбассе участвовало большое число добровольцев. Теперь же воевать становится, по сути, некому.
В этот раз не будет такого. Не будет, потому что семь лет показали, как власть умеет плевать на участников АТО и на людей, — резюмировала Надежда Савченко.
«Антитеррористическую операцию» против самопровозглашённых ДНР и ЛНР на юго-востоке Украины киевские власти начали весной 2014 года. По данным ООН, за это время жертвами конфликта стали порядка 13 тысяч человек.
Ранее бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что после правления Владимира Зеленского Украину ожидает период «руин и погромов». Об этом писал NEWS.ru.
В мире,Гражданская война,Садоводство,Владимир Зеленский,Надежда Савченко,Петр Порошенко,Верховная Рада,Украина,
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