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В Японии решили сбросить в море воду с АЭС «Фукусима-1»

RT на русскомиещё 4
17 минут назад
Японское правительство приняло решение сбросить в океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1» после очистки.
В Японии решили сбросить в море воду с АЭС «Фукусима-1»
Фото: ReutersReuters
Об этом сообщает агенство Kyodo.
Отмечается, что вода, которую использовали для охлаждения реакторов, перед сбросом пройдёт тщательную очистку.
Только если уровень содержания радиоактивных элементов будет значительно ниже как национальных, так и международных стандартов, вода будет сброшена в океан.
6 марта премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга возложил цветы к мемориалу в городе Намиэ префектуры Фукусима в честь приближающейся годовщины цунами и землетрясения 2011 года.
В мире,Экология,Телевидение,Япония,
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