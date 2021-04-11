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Принц Чарльз поблагодарил мир за реакцию на смерть его отца

Газета.Ru
12 часов назад
Чарльз, наследный принц Великобритании и новый герцог Эдинбургский, заявил, что его отец принц Филипп был бы тронут тем, как мир отреагировал на его смерть, сообщает "Би-би-си".
Принц Чарльз поблагодарил мир за реакцию на смерть его отца
Фото: ReutersReuters
"Мой дорогой папа был особенным человеком, который, как я думаю, больше всех был бы изумлен реакцией [на его смерть] и теми трогательными словами, которые были сказаны про него. Мы, моя семья, глубоко благодарны за это. Это будет нам поддержкой в момент этой тяжелой потери и в это особенно грустное время", - заявил принц Чарльз.
9 апреля стало известно, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался в возрасте 99 лет. 16 февраля супруг британской королевы был госпитализирован. Спустя месяц он покинул госпиталь имени Эдуарда VII после успешной операции на сердце.
"Как вы можете себе представить, моей семье и мне неимоверно не хватает моего отца. Его очень любили и уважали, прежде всего, я могу себе представить, что он был бы сильно тронут, что так много людей здесь, по всему миру и в странах Содружества наций разделяют нашу потерю и наше горе", - рассказал Чарльз.
Ранее Борис Джонсон заявил, что не пойдет на похороны принца Филиппа.
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