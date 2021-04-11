Принц Чарльз поблагодарил мир за реакцию на смерть его отца

"Мой дорогой папа был особенным человеком, который, как я думаю, больше всех был бы изумлен реакцией [на его смерть] и теми трогательными словами, которые были сказаны про него. Мы, моя семья, глубоко благодарны за это. Это будет нам поддержкой в момент этой тяжелой потери и в это особенно грустное время", - заявил принц Чарльз.
"Как вы можете себе представить, моей семье и мне неимоверно не хватает моего отца. Его очень любили и уважали, прежде всего, я могу себе представить, что он был бы сильно тронут, что так много людей здесь, по всему миру и в странах Содружества наций разделяют нашу потерю и наше горе", - рассказал Чарльз.