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На Украине одобрили китайскую вакцину от коронавируса

RT на русском
39 минут назад
На Украине одобрили использование китайской вакцины от коронавируса Coronavac.
На Украине одобрили китайскую вакцину от коронавируса
Фото: ReutersReuters
Как сообщает УНИАН, вакцина Coronavac китайского производства сегодня получила положительные заключения от государственного экспертного центра Минздрава по контролю иммуно-биологических препаратов.
Всего Украина должна получить почти 2 млн доз этой вакцины.
Предполагается, что вакцинация препаратом начнётся на следующей неделе.
В мире,Наука и техника,Минздрав РФ,Украина,
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