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Минск раскрыл попытки вербовки белорусских дипломатов за рубежом

News.ru
59 минут назад
Западные спецслужбы неоднократно пытались завербовать белорусских дипломатов, работающих за рубежом. Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.
Минск раскрыл попытки вербовки белорусских дипломатов за рубежом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Объектов внимания, по его словам, также были административно-технические сотрудники посольств.
Тем не менее, заверил он, все эти люди «оказались на высоте, проинформировали своих руководителей», и в результате власти страны смогли обеспечить их безопасность.
Мы, естественно, не афишируем подобные случаи, но всегда заявляем соответствующие протесты другой стороне, — сказал Макей в интервью телеканалу «Беларусь 1».
Он отметил, что при поступлении на дипломатическую службу оформляется допуск к секретной информации соответствующего уровня. В этой связи, пояснил он, интерес спецслужб любой страны к дипломатам вполне обоснован: через них «проходят различного рода документы — начиная с совершенно секретных и заканчивая документами для служебного пользования».
Ранее, как писал NEWS.ru, Макей сообщил, что власти Белоруссии закроют посольства в нескольких странах, так как работа этих представительств не приносит «нужной внешнеэкономической отдачи».
В мире,Минск,
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