Минск раскрыл попытки вербовки белорусских дипломатов за рубежом

Западные спецслужбы неоднократно пытались завербовать белорусских дипломатов, работающих за рубежом. Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

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Объектов внимания, по его словам, также были административно-технические сотрудники посольств.

Тем не менее, заверил он, все эти люди «оказались на высоте, проинформировали своих руководителей», и в результате власти страны смогли обеспечить их безопасность.

Мы, естественно, не афишируем подобные случаи, но всегда заявляем соответствующие протесты другой стороне, — сказал Макей в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Он отметил, что при поступлении на дипломатическую службу оформляется допуск к секретной информации соответствующего уровня. В этой связи, пояснил он, интерес спецслужб любой страны к дипломатам вполне обоснован: через них «проходят различного рода документы — начиная с совершенно секретных и заканчивая документами для служебного пользования».