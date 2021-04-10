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В США за сутки выявлено более 82 тысяч случаев коронавируса

RT на русском
20 часов назад
В Соединённых Штатах коронавирусную инфекцию за сутки выявили ещё у 82 698 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев инфицирования COVID-19 превысило 31 млн.
В США за сутки выявлено более 82 тысяч случаев коронавируса
Фото: ReutersReuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.
Общее число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом превысило 560 тыс.
Ранее Центр по контролю за распространением заболеваний США заявил, что в Соединённых Штатах более 100 млн человек получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
В мире,COVID-19,Соединенные Штаты,
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