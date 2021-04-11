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Число случаев COVID-19 во Франции превысило 5 миллионов

RT на русскомиещё 3
13 часов назад
Число случаев инфицирования коронавирусной инфекцией во Франции за время пандемии превысило отметку в пять миллионов, сообщает AFP.
Число случаев COVID-19 во Франции превысило 5 миллионов
Фото: ReutersReuters
По последним данным, за минувшие сутки медики во Франции выявили 43 284 случая COVID-19.
В общей сложности с начало эпидемии в стране было зафиксировано 98 574 летальных исхода.
В мире,Минздрав РФ,Франция,
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