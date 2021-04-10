Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на документы, хранящиеся в Государственном архиве России . Отмечается, что речь якобы шла о передаче острова Шикотан и некоторых близлежащих мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды.

Соответствующий документ называется "Проблемы советско-японских отношений", он состоит из 26 страниц, на которых представлен план вероятных заявлений Брежнева на переговорах.

В документе говорится о возможности передачи японской стороне Шикотана и прилегающих мелких островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи. При этом подчеркивается, что СССР рассчитывает на заключение мирного договора, который помог бы решить вопросы безопасности и окажет содействие укреплению экономического, научно-технического и культурного сотрудничества.