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NHK: СССР изучал три варианта решения вопроса мирного договора с Японией

Газета.Ruиещё 2
51 минуту назад
СССР перед встречей генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева с премьер-министром Японии Какуэем Танакой в октябре 1973 года якобы изучал три варианта решения проблемы мирного договора.
Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на документы, хранящиеся в Государственном архиве России. Отмечается, что речь якобы шла о передаче острова Шикотан и некоторых близлежащих мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды.
Соответствующий документ называется "Проблемы советско-японских отношений", он состоит из 26 страниц, на которых представлен план вероятных заявлений Брежнева на переговорах.
В документе говорится о возможности передачи японской стороне Шикотана и прилегающих мелких островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи. При этом подчеркивается, что СССР рассчитывает на заключение мирного договора, который помог бы решить вопросы безопасности и окажет содействие укреплению экономического, научно-технического и культурного сотрудничества.
В случае несогласия Токио с первым пунктом и высказывания ей дальнейших претензий на Итуруп и Кунашир СССР рассматривал возможность предоставления японским рыбакам права ведения промысла в нескольких районах возле этих островов за определенную плату.
Ранее председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский раскритиковал позицию Токио в отношении советско-японского акта о нейтралитете 1941 года.
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