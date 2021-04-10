Меган Маркл отказалась ехать на похороны принца Филиппа

А вот Меган Маркл в Великобританию не полетит, несмотря на сложившуюся ситуацию. Актриса объяснила это тем, что находится на последних сроках беременности, и длительные трансатлантические перелеты могут не лучшим образом сказаться на здоровье будущего малыша. Прошлым летом она пережила выкидыш, и с тех пор стала более тщательно следить за здоровьем. Не стоит забывать и о том, что совсем недавно бывшая актриса публично обвинила королевскую семью в расизме и других смертных грехах, поэтому ее приезд для многих выглядел бы неуместно.