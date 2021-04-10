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Меган Маркл отказалась ехать на похороны принца Филиппа

Экспресс газетаиещё 1
12 минут назад
39-летняя герцогиня Сассекская Меган Маркл отказалась ехать на похороны принца Филиппа. Напомним, что герцог Эдинбургский и супруг королевы Великобритании Елизаветы II отошел в лучший мир накануне, всего два месяца не дожив до 100-летнего юбилея. На следующей неделе состоится церемония прощания с монаршьей особой, где должны собраться все члены королевской семьи.
Меган Маркл отказалась ехать на похороны принца Филиппа
Фото: ReutersReuters
Несмотря на то, что принц Гарри с Меган Маркл переехали в США и в последнее время находятся не в лучших отношениях с короной, все ожидали их приезда на похороны. И действительно, муж Маркл засобирался домой - по слухам, уже в ближайшие часы он вылетит в Лондон.
«Он сказал, что хочет быть со всеми и уже договорился о возвращении домой», — рассказал источник, знакомый с ситуацией, которого цитирует британский таблоид The Sun.
А вот Меган Маркл в Великобританию не полетит, несмотря на сложившуюся ситуацию. Актриса объяснила это тем, что находится на последних сроках беременности, и длительные трансатлантические перелеты могут не лучшим образом сказаться на здоровье будущего малыша. Прошлым летом она пережила выкидыш, и с тех пор стала более тщательно следить за здоровьем. Не стоит забывать и о том, что совсем недавно бывшая актриса публично обвинила королевскую семью в расизме и других смертных грехах, поэтому ее приезд для многих выглядел бы неуместно.
Впрочем, на своем официальном сайте Меган Маркл уже выразила соболезнования в связи с кончиной принца Филиппа.
«Спасибо за вашу службу... Вас будет очень не хватать», — говорится в сообщении.
В мире,принц Гарри,Елизавета II,Соединенное Королевство,
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