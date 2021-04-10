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В Британии оценили вероятность отречения Елизаветы II от трона после смерти мужа

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Британские эксперты, анализирующие положение дел в королевской семье, оценили вероятность отречения королевы Елизаветы II от трона после смерти ее мужа герцога Эдинбургского Филиппа. По их мнению, она вряд ли станет это делать. Об этом сообщает Reuters.
В Британии оценили вероятность отречения Елизаветы II от трона
Фото: ReutersReuters
Так, историк монаршей семьи Хьюго Викерс заверил, что королева не отречется от престола.
«Есть все основания считать, что она в добром здравии, так что при удачном стечении обстоятельств королева продолжит быть главой государства как можно дольше», — заявил он.
Это мнение разделил исследователь правящей династии Виндзоров Роберт Лейси, консультировавший создателей популярного художественного сериала «Корона» (The Crown) о Елизавете II. Он считает, что королева может лишь немного отойти от дел, в то время как наследный принц Чарльз и его сын герцог Кембриджский Уильям будут чаще участвовать в различных мероприятиях.
«Но королева точно останется на троне», — подчеркнул Лейси.
Эксперты агентства считают, что Елизавета II, будучи религиозным человеком и главой англиканской церкви, «рассматривает клятву править до последнего вздоха, данную ей при коронации, как нерушимую».
9 апреля стало известно, что принц Филипп умер в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до столетнего юбилея. В феврале он попал в больницу и перенес операцию на сердце, однако затем был выписан.
Герцог Эдинбургский принц Филипп Маунтбеттен родился в 1921 году и был женат на Елизавете II с 1947 года. Филипп — отец принца Чарльза и дедушка принцев Гарри и Уильяма.
В мире,Елизавета II,Чарльз Виндзор,
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