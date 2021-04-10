В Британии оценили вероятность отречения Елизаветы II от трона

Так, историк монаршей семьи Хьюго Викерс заверил, что королева не отречется от престола.

Эксперты агентства считают, что Елизавета II, будучи религиозным человеком и главой англиканской церкви, «рассматривает клятву править до последнего вздоха, данную ей при коронации, как нерушимую».